가수 지드래곤(G-DRAGON)이 서울 앙코르 공연을 끝으로 2025 월드투어를 마무리하며, 솔로 아티스트로서 의미 있는 기록과 성과를 남겼다.지드래곤은 지난 12일부터 14일까지 서울 고척스카이돔에서 ‘지드래곤 2025 월드 투어 위버맨쉬(Übermensch) 인 서울 앙코르 콘서트’를 개최했다. 이번 서울 공연은 월드투어의 마지막 일정으로, 그는 총 12개국 17개 도시에서 39회 공연을 진행하며 약 82만 5천 명의 관객을 만났다.서울 앙코르 무대에서는 ‘PO￦ER’(파워)를 시작으로 ‘미치GO (GO)’, ‘크레용 (Crayon)’, ‘삐딱하게 (Crooked)’ 등 대표곡들이 이어졌고, 엔딩곡 ‘무제(無題) (Untitled, 2014)’까지 흐름이 자연스럽게 구성됐다. 공연 전반은 그간의 월드투어를 정리하는 형태로 꾸며졌다.특히 ‘HOME SWEET HOME (홈 스위트 홈, feat. 태양, 대성)’ 무대에는 태양과 대성이 깜짝 등장해 호응을 얻었으며, 앙코르에서는 ‘WE LIKE 2 PARTY’(위 라이크 투 파티), ‘눈물뿐인 바보’ 무대를 함께 선보였다. 또한 ‘TAKE ME’(테이크 미) 무대에서는 안무가 바다와 함께 ‘Smoke (스모크, Prod. Dynamicduo, Padi)’ 챌린지를 선보이며 현장 반응을 이끌었다.지드래곤은 공연 중 “8개월 만에 앙코르 콘서트로 한국에 돌아왔다. 팬들과 호흡하는 공연을 하고 싶었다”고 소감을 전했다. 이어 “올해를 열심히 보냈다. 내년에는 빅뱅 20주년을 맞아 4월부터 준비를 시작할 예정”이라고 밝히며 향후 계획도 언급했다.이번 월드투어는 3월 고양 공연을 시작으로 도쿄, 불라칸, 오사카, 마카오, 시드니, 멜버른, 타이베이, 쿠알라룸푸르, 자카르타, 홍콩, 뉴어크, 라스베이거스, 로스앤젤레스, 파리, 하노이 등을 거쳐 서울 앙코르로 마무리됐다.투어는 ‘위버맨쉬’(존재하는 모든 것에 대한 긍정인 디오니소스적 긍정의 주체로서 살아가는 인간)라는 콘셉트를 중심으로 구성됐으며, 무대 연출과 퍼포먼스, 영상이 하나의 흐름으로 이어졌다. 도시별로 무대 구조가 달라졌고, 대형 LED 연출과 드래곤 바이크 퍼포먼스, 곡마다 변화하는 스타일링이 더해졌다.각 지역 반응도 뚜렷했다. 일본 공연은 전석 매진을 기록했고, 마카오는 예매에 68만 명 이상이 몰렸다. 타이베이와 오사카에서는 앙코르 공연이 추가됐으며, 하노이 공연은 예매 시작과 동시에 매진됐다. 미국 공연 역시 현지 주요 매체의 관심을 받았다.이번 투어는 지드래곤이 솔로 아티스트로서 쌓아온 음악과 무대 경험을 종합적으로 보여준 자리였다. 투어의 시작이었던 고양종합운동장 공연은 지각과 가창력 논란이 있었지만, 끝은 안정적으로 잘 마무리됐다는 평가다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr