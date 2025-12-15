'음주운전 2번' 안재욱은 대상 후보, 신혜성은 출연 정지…KBS의 모호한 이중잣대 [TEN스타필드]

《김세아의 세심》

/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진제공=KBS

/ 사진=텐아시아 DB

배우 안재욱이 올해 'KBS 연기대상' 대상 후보에 오른 게 적절한지를 두고 시청자 의견이 엇갈리고 있다. 두 차례 음주운전 전력에도 불구하고 그를 드라마 주연으로 발탁했던 게 적절했는지가 이 논란의 핵심이다.'독수리 5형제를 부탁해'는 최고 시청률 21.9%를 기록해 올 한해 KBS의 최고 인기 드라마로 꼽혔다. 이 덕에 주연 배우 안재욱이 연기대상 유력 후보로 거론되고 있다. 특히 이번 작품은 2016년 KBS '아이가 다섯' 이후 약 10년 만의 KBS 복귀작으로 큰 관심을 모았다. 다만 안재욱의 화려한 복귀와 맞물려 과거 두 차례의 음주운전 전력이 다시 조명되면서, KBS의 출연 기준을 둘러싼 '이중잣대' 논란도 함께 불거지고 있다.안재욱은 2003년과 2019년 2월 두 차례 음주단속에 적발돼 면허 정지 처분을 받고 모든 활동을 중단했다. 특히 2019년 음주운전 적발 당시 안재욱은 출연 중이던 예능 프로그램과 함께 예정됐던 드라마, 영화에서 모두 하차했다. 자숙의 의미로 활동을 중단했지만, 약 두 달 만에 연극으로 복귀하면서 당시에도 '복귀 시점이 너무 이르다'는 비판을 받기도 했다.약 10년 만의 복귀였지만, 과거 음주운전으로 물의를 빚었던 이력이 있는 만큼 술을 소재로 한 드라마에 출연하는 것 자체가 부적절하다는 비판도 나왔다. 여기에 '독수리 5형제를 부탁해' 포스터에서 안재욱이 막걸리 잔을 들고 있는 모습까지 더해져 KBS의 안일한 대응에 대한 지적이 일었다.이 논란이 더욱 주목받는 이유는 KBS가 다른 사례에서는 훨씬 강경한 조처를 했기 때문이다. 그룹 신화 멤버 신혜성은 2007년과 2022년 두 차례 음주운전으로 적발된 이후 KBS로부터 방송 출연 정지 처분을 받았다. KBS 측은 한시적 출연 제한 조치 처분을 내렸다가 1심에서 유죄가 선고되자 방송 출연 정지로 강도를 올렸다.시청자 수신료로 운영되는 공영방송 KBS는 그만큼 높은 도덕성과 일관된 기준을 요구받을 수밖에 없다. 연예인의 과오에 대한 기준과 처벌에 있어서 일관성과 형평성을 유지하는 것이 매우 중요하다. 출연 제한과 관련한 명확한 원칙 없이 사안마다 다른 결정을 내릴 경우 '이중잣대' 논란은 반복될 수밖에 없다는 지적이다. 연말 시상식을 앞둔 가운데, KBS가 이러한 지적에 어떤 방식으로 답할지 관심이 쏠린다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr