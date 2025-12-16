송혜교, 40대에 파격적인 숏컷 헤어로 변신했다…"밑바닥부터 시작해"

사진제공=하퍼스 바자 코리아

40대의 송혜교가 영하의 겨울에도 이른 봄을 맞이한 듯한 해사한 분위기와 중성적인 쇼트 헤어로 시선을 사로잡았다. 또한 신작에서 맡게 된 캐릭터에 대한 애정을 표했다.패션 매거진 하퍼스 바자 코리아에서 배우 송혜교와 함께한 커버 3종을 공개했다.공개된 3개의 커버 속에서 송혜교는 아름다운 각선미와 방부제 미모를 드러냈다. 화보의 콘셉트는 'Flower from Concrete(콘크리트에서 피어난 꽃)'로 화이트 톤의 모던한 빌라를 배경으로 꽃처럼 피어난 송혜교의 모습을 담았다. 화사한 핑크 그리고 블루 컬러의 룩, 여기에 플라워 자수 장식의 후드 집업을 소화해낸 송혜교는 콘셉트 그대로 한 떨기 꽃을 연상케 한다. 펜디의 앰버서더로 5년째 활동 중인 그녀는 이번에도 펜디의 새로운 2026 S/S 컬렉션과 함께했다.화보 촬영이 끝나고 이어진 인터뷰에서 송혜교는 오랜만에 노희경 작가와 함께하는 신작 '천천히 강렬하게'에서 연기한 민자 캐릭터에 대한 애정을 표했다. 송혜교는 "민자는 사랑보다는 성공이 중요하고, 그 성공을 위해서라면 물불 가리지 않는 여성이다. 세상 모두가 자기 아래에 있다는 태도로 살아가는 인물이다. 밑바닥에서 시작해 위로 올라가는 과정이 정말 파란만장하다. 끊임없이 고군분투하는 삶을 제3자의 시선으로 보고 있으면… 인간적으로 안됐기도 하다. 집에서도 민자를 생각하면 가끔 눈물이 난다"고 말했다.작품을 위해 짧은 쇼트커트로 변신한 것에 대해서는 "'이 사람의 스타일은 어떨까?'를 고민하면서부터 그 인물이 완성된다고 믿는다. 작가님께서 본인이 생각했던 민자는 짧은 머리일 것 같다고, 쇼트커트를 제안하셨다. 배우가 이렇게 짧은 머리를 하는 걸 걱정도 하셨는데, 저는 민자에게 맞는 스타일이라면 전혀 두려울 게 없었다"라고 답했다.노희경 작가와 함께 5년 동안 감사 일기를 쓰면서, 자신을 사랑하게 됐다고 밝혔다. 송혜교는 "작품을 할 땐 하루 종일 역할을 떠올리지만, 그렇지 않을 땐 되도록 생각을 덜어내려고 한다. 그보단 몇 시에 반려견을 산책시키고, 이 방을 언제 청소하고, 다음 주 안으로 무엇을 해치워야겠다, 같이 행동이 뒤따르는 계획을 세우기에 바쁘다"라고 말했다. 이어 "사람이니까 물론 가라앉는 날도 있지만, 저를 기분 좋게 만드는 방법을 제 스스로 찾아냈기 때문에 처지는 시간이 결코 길지 않다. 감사 일기를 쓴다고 우리 삶에 행복한 날만 있는 건 아니겠다. 하지만 이제 저는 어떤 날에도 저를 사랑하는 방법을 알게 된 것 같다"라고 전했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr