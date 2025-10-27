템페스트 루/ 사진 제공=위에화

그룹 템페스트가 자전적 이야기를 담은 새 앨범으로 돌아왔다.템페스트는 27일 서울 강남구 일지아트홀에서 일곱 번째 미니앨범 'As I am(애즈 아이 엠)' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.타이틀곡 'In The Dark (어둠 속에서)'는 끝없이 이어지는 내면의 혼란과 두려움 속에서도 한 걸음씩 나아가는 이들을 위한 노래로, 멤버들의 자전적인 이야기를 담은 가사가 특징이다.루는 "코로나 시기에 연습하고 데뷔했는데, 마스크 끼고 새벽까지 연습하고 잠들어도 힘들거나 지친다는 생각이 안 들었다. 가진 건 교통카드 한 장 뿐이었지만 온 세상을 가진 것처럼 행복했다"면서도 "그런 순간이 영원할 것 같았지만 시간이 지날수록 점점 두려움과 불안함이 보이지 않는 선을 만들었고, 그 선이 우리를 가두는 벽을 만들었다"고 털어놨다.그는 "선을 넘지 못해 머뭇거렸던 적도 많았지만, 지금은 어둠 속에서도 나를 잃지 않고 앞으로 나아가는 용기를 갖게 됐다. 'In The Dark (어둠 속에서)'는 그런 우리의 이야기를 담은 노래다. 이 노래를 듣는 많은 분들에게 공감과 위로를 전하고 싶다"고 말했다.'As I am'은 템페스트가 지난 3월 발표한 미니 6집 이후 약 7개월 만에 발매하는 신보다. '나'를 향한 믿음과 모두에게 보내는 위로의 메시지를 동시에 담아냈다. 템페스트는 이번 앨범을 통해 세상이 정한 결과의 틀에 갇히는 대신 과정에 집중하며 진짜 '나'를 찾아가는 기록을 녹여냈다.템페스트의 일곱 번째 미니앨범 'As I am'은 이날 오후 6시부터 감상할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr