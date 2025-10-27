강민경/ 사진=텐아시아 사진 DB

사진=유튜브 채널 '걍밍경' 캡처

사진=강민경 SNS

듀오 다비치 강민경이 대학 제적 사실을 언급하며 솔직한 면모를 드러냈다.지난 26일 유튜브 채널 '걍밍경'에는 '차밥열끼 시즌 7 차에서 두 달을 먹고 산 다비치 자매'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 다비치 강민경과 이해리가 대학 축제를 위해 전국을 돌며 차 안에서 식사를 해결하는 모습이 담겼다.이날 경희대학교 행사에 참여하기 위해 이동하던 중 강민경은 "경희대 또 제가 잘린 학교 아니냐"고 말하며 웃음을 보였다. 이해리가 곧바로 "강퇴!"라고 외치자 강민경은 "1학년 때 열심히 다녔다. 경희대 갈 때마다 마음이 씁쓸하다"고 덧붙였다. 이어 강민경은 "물론 저는 수원캠이었지만 반쪽자리 후배님들 뵈러 다녀오겠다. 경희대 화이팅"이라며 응원의 메시지를 남겼다.강민경은 과거에도 제적 사실을 언급한 바 있다. 그는 2023년 수능 시즌에 수험생들을 향해 "위로가 될지 모르겠지만 이모는 대학 잘려서 고졸인데 별 탈 없더라"고 글을 남기며 화제를 모았다. 이어 "오늘은 일단 매운 떡볶이에 치킨 가버려요"라며 수험생들에게 위로를 전했다.강민경은 경희대학교 수원캠퍼스 예술·디자인대학 포스트모던음악학과에 11학번으로 입학했지만 장기 휴학으로 제적된 것으로 알려졌다. 이후에도 그는 "경희대 갈 때마다 마음이 남는다"고 언급하며 솔직한 감정을 드러냈다.한편 듀오 다비치 강민경은 2008년 이해리와 함께 데뷔했다. '8282', '사랑과 전쟁', '안녕이라고 말하지 마' 등 다수의 히트곡을 발표하며 꾸준히 사랑받고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr