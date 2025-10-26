사진 = 이엘리야 인스타그램

배우 이엘리야의 미모가 갈수록 빛나고 있다.최근 이엘리야는 자신의 인스타그램에 사진을 다수 게시했다.사진 속 이엘리야는 차분한 무드의 공간에서 데님 재킷에 블랙 미니 원피스를 매치해 세련된 캐주얼룩을 완성했다. 소파에 앉아 미소 짓는 모습은 자연스러우면서도 기품이 느껴졌고 은은한 조명 아래 부드럽게 떨어지는 긴 머리카락이 청초한 매력을 더했다. 또 다른 컷에서는 눈을 감고 조명빛에 기대어 편안한 표정을 짓고 있어 보는 이들마저 미소 짓게 했다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "진짜 우아하세요" "늘 미모가 빛나네요" 등의 댓글을 남겼다.앞서 이엘리야는 최근 클로버컴퍼니와의 계약이 종료되며 결별했다. 클로버컴퍼니는 한석규를 비롯해 남경주, 김나연, 안현호 등 다수의 배우가 소속된 엔터테인먼트사다.한편 이엘리야는 1990년생으로 35세다. 이엘리야는 지난 2013년 tvN 드라마 '빠스껫볼' 주연으로 데뷔했다. 이후 KBS2 '쌈, 마이웨이', JTBC '미스 함무라비', SBS '황후의 품격' 등 인기 드라마에 출연해 왔다.한국예술고등학교 연극영화과를 졸업한 이엘리야는 서울예술대 연기과에 수석 입학한 것으로 알려져 있다. 최근에는 고려대학교 심리융합과학대학원에 재학하며 학업에 깊은 관심을 보이고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr