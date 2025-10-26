사진 = 이주빈 인스타그램

이주빈이 더욱 아름다워진 미모를 자랑했다.최근 이주빈은 자신의 인스타그램에 "ㄱ겨겨거거가을!!"이라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 이주빈은 캐주얼한 의상과 자연스러운 분위기로 가을의 정취를 물씬 풍긴다. 검은색 가죽 재킷 안에 흰색과 검은색의 스트라이프 패턴 상의를 매치하고 청바지를 착용하거나 커피숍으로 보이는 공간에서 셀카를 찍는 모습이 담겼다.이주빈은 가까이서 얼굴을 클로즈업한 셀카를 선보였다. 붉은색 립 컬러와 생기 있는 눈빛이 시선을 사로잡는다. 길게 늘어뜨린 검은 생머리가 가죽 재킷의 시크함과 조화를 이루며 세련된 분위기를 연출한다.또 이주빈은 은은한 조명 아래서 카메라를 응시하며 싱긋 미소 짓고 있다. 청순하면서도 귀여운 매력을 발산하고 있다. 특히 휴대폰으로 거울 셀카를 찍으며 캐주얼한 데님 팬츠까지 살짝 보여주는데 주머니에 손을 넣고 무심한 듯 시크한 포즈를 취하고 있다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "누님은 사계절 내내 아름다우십니다", "귀엽다 진짜" 등의 댓글을 남겼다.한편 이주빈은 1989년생이며 3년간 함께한 소속사 앤드마크와의 계약을 마무리하고, 5월 키이스트와 전속 계약을 체결했다. 이후 안보현과 함께 로맨틱 코미디 작품에서 호흡을 맞출 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr