사진=텐아시아DB

사진=KBS

사진=KBS

수많은 프로그램에 출연하며 연 수입이 40억 원에 달하는 것으로 알려진 1977년생 전현무가, 튀르키예의 국민 MC 알리샨과 자존심을 건 매력 대결을 펼친다.KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')는 일할 맛 나는 일터를 만들기 위한 대한민국 보스들의 자발적인 역지사지, 자아성찰 프로그램. 지난주에는 최고 시청률 6.9%로 177주 연속 동 시간대 부동의 1위를 기록했다 (닐슨 코리아 기준)오늘(26일) 방송되는 '사당귀' 329회에서 전현무가 튀르키예 인기 프로그램 '알리샨과 함께 삶의 미소를'에 출연해 한국 국민 MC와 튀르키예 국민 MC의 정면 승부를 펼친다.녹화에 앞서 전현무는 상반신 와이셔츠 단추를 조금 연 후 "어머니 팬들이 많이 생길 거 같다. 튀르키예 여심을 사로잡겠다"라며 각오를 단단히 다진다. 그의 각오는 허언이 아니었음이 남다른 등장부터 드러난다고.튀르키예 MC 알리샨에게 "한국 대표 MC"로 소개받은 전현무는 호들갑스러운 댄스 스텝으로 들어와 "저는 알리샨처럼 한국의 국민 MC입니다. 튀르키예 분들처럼 털이 많습니다."라고 인사해 웃음을 자아낸다. 그뿐만 아니라 치밀하게 계산된 가슴 털 노출은 물론이고, 틈만 나면 호들갑 댄스를 선보여 튀르키예 여성 스태프들의 환호를 끌어낸다.전현무는 가슴 털 노출에서 시작해 호들갑 댄스, 튀르키예 노래, 매운 고추 먹기까지 몸을 사리지 않는 맹활약으로 한국 국민 MC의 육각형 매력을 제대로 과시한다. 이를 지켜보던 김숙은 "전현무 진짜 최선을 다한다"라고 놀라움을 감추지 못하고, 평소 전현무와 앙숙 케미를 뽐내는 박명수마저 "진짜 대단하다"라고 극찬한다. 전현무는 "누 끼치지 않으려고 최선을 다했다"라고 소감을 밝힌다.'사당귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr