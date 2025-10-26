사진=요구르트 스튜디오

데뷔 전 연습생 생활을 10년 했다고 알려진 가수 여은이 로맨틱한 감성 발라드곡으로 감성의 깊이를 선사했다.여은은 지난 25일 정오 각종 온라인 음원사이트를 통해 새 디지털 싱글 '너로 가득한 날들'을 발매했다.신곡 '너로 가득한 날들'은 사랑의 설렘과 진심 어린 마음을 담아낸 발라드 곡이다. '모든 것을 네게 주고 싶은 맘 아니 넌 네가 나의 전부야 이게 바로 사랑인가 봐/처음 본 널 잊지 못해 말해주고 싶어 네가 나의 모든 꿈인 것처럼 너를 사랑하고 있다고'처럼 사랑하는 이를 향한 순수한 마음을 그려낸 노랫말과 감미로운 사운드가 조화를 이뤘다.여은 특유의 맑고 투명한 보이스는 곡의 서정미를 한층 배가했다. 여은의 안정된 호흡과 감정 표현력은 신곡의 메시지를 더욱 진정성 있게 완성하며 음악을 통해 따뜻한 위로를 전했다. '너로 가득한 날들'은 리스너들에게 사랑의 아름다운 기억을 다시금 떠올리게 만드는 따뜻한 선물이 될 예정이다.이번 곡은 수많은 앨범을 작곡해 온 작곡가 필승불패, 안솔희, 장석원이 합작해 완성도를 높였다. 여은은 걸그룹 멜로디데이 출신으로, '후회한다고 말해', '늦은 밤 잠들어 있을 너에게', '우리 헤어지자', '이별하는 중', '날 두고 가지 마', '너와 함께 한 시간이 지나가고', '너의 미소가 내겐 선물이었고' 등 다양한 장르의 곡을 발매하며 많은 사랑을 받았다.여은의 신곡 '너로 가득한 날들'은 각종 온라인 음원사이트에서 만나볼 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr