사진 = 안현모 인스타그램

방송인 안현모가 단정하고 세련된 오피스룩을 선보이며 지적인 미모를 과시했다.최근 안현모는 자신의 인스타그램에 "케이팝 데몬 헌터스 못지 않은 케이메디슨 캔서 헌터스와 함께한 톡쏘는명의들"이라는 멘트와 사진을 올렸다.공개된 사진은 안현모가 방송 스튜디오로 보이는 실내에서 촬영한 것으로 뒤편에 책꽂이에 책들이 빼곡히 꽂혀있고 다양한 액자가 걸려있어 지적인 분위기를 풍긴다.안현모는 흰색 라운드넥 긴팔 티셔츠에 검은색 리본과 스터드 장식이 포인트인 디자인 상의를 착용하고 회색 A라인 미디스커트를 매치해 단정하면서도 여성스러운 스타일링을 완성했다.티셔츠의 소매는 걷어 올린 듯 깔끔하게 처리되었으며 허리 부분에는 흰색의 깔끔한 벨트를 착용하고 있다. 차분한 긴 생머리에 자연스러운 메이크업으로 우아함을 더했으며 두 손을 가지런히 모으고 환하게 미소 짓는 모습이 긍정적이고 밝은 에너지를 전달한다.이를 본 팬들은 "언니 예뻐요", "늘 응원합니다", "너무 아름다우셔", "화이팅", "옷이 이쁘네요", "늘 본받네요" 등의 댓글을 남겼다.한편 안현모는 다양한 방송 및 MC 활동을 통해 대중과 소통하고 있다. 1983년생으로 42세인 안현모는 2017년 브랜뉴뮤직 대표 라이머와 결혼한 후 2023년 11월 파경을 맞았다. 이혼 이후에도 본업과 본업 외 활동을 활발하게 이어가고 있는 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr