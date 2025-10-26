사진 = TV조선 '식객 허영만의 백반기행'

'국민 개그우먼' 신봉선과 함께 팔당호를 품은 낭만의 도시 하남으로 향한다.데뷔 20년차를 맞은 신봉선은 전설의 개그 코너 '대화가 필요해'의 '동민 엄마'로 출연하며 데뷔와 동시에 신인상을 시작으로 우수상, 예능상, 최우수상까지 많은 사랑을 받아왔다.식객 역시 신봉선의 말 한 마디에 빵빵 터지며 팬심을 숨기지 못한다. 그런 식객을 향해 "철딱서니 없다"고 소리치는 신봉선은 한 술 더 떠 "반찬 투정 하지말라"며 식객도 피해갈 수 없는 '동민엄마'표 잔소리를 이어간다.이제는 '국민 개그우먼'으로 불리는 신봉선이지만 여전히 발라드 가수, 뮤지컬 배우 등 다양한 변신을 선보이며 끊임없이 도전한다. 그녀가 이토록 도전하는 이유는 바로 10여 년 전 세상을 떠난 아버지 때문이라고 했다.무대 위에 선 딸의 모습을 누구보다 자랑스러워하고 즐거워하셨던 아버지. 신봉선은 "아버지를 향한 그리움이 곧 원동력이 된다"는 말에 듣는 이의 가슴을 뭉클하게 만든다.한편 이날 상상도 못 한 오늘의 깜짝 손님으로 이현재 하남시장이 등장한다. '백반기행'을 찾은 그는 시장 픽(pick) 하남시의 찐 맛집을 소개한다. 하남시 자랑이라면 물불 가리지 않고 ‘최고’라는 이현재 시장의 하남 사랑에 신봉선과 식객은 입 뗄 시간이 없다. 그는 "하남 시민들을 위해 건강관리에 진심"이라며 턱걸이 실력을 뽐내며 남다른 몸매(?) 관리 비결까지 공개한다.'국민 개그우먼' 신봉선과 '하남 사랑꾼' 이현재 시장, 식객 3인조의 TV CHOSUN '식객 허영만의 백반기행'은 26일 오후 7시 50분 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr