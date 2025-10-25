이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '야노시호 YanoShiho' 캡처

일본 모델 야노 시호가 남편 추성훈의 유튜브 성공 비화를 털어놨다.24일 공개된 야노시호의 채널 '야노시호 YanoShiho'에는 "추성훈 주인이 초대하는 진짜 집 공개"라는 제목의 영상이 올라왔다.영상 속 야노 시호는 도쿄 자택을 공개하며 밝은 미소로 등장했다. 앞서 이 집은 도쿄 시부야에 위치한 집으로 추성훈의 유튜브를 통해 이미 한차례 소개돼 큰 화제를 모은 바 있다.촬영 중 제작진이 "추성훈 씨가 항상 '(아내) 시호가 나보다 부자다'라고 말하더라"라고 묻자,야노 시호는 웃으며 "아니다. 저는 돈을 잘 안 쓴다. 남편은 바로 써버리니까 돈이 안 모인다"며 너스레를 떨었다.그는 "우리 부부는 돈 관리를 따로 한다. 서로 얼마를 버는지는 정확히 모른다"며 "이제는 남편이 얼마나 벌었을지 나도 궁금하다"고 털어놨다.이어 제작진이 "집 공개를 해서 추성훈 씨 유튜브가 더 잘 된 것 같다"고 묻자, 야노 시호는 "정말 그렇다. 모두가 봐주신 덕분에 남편이 정말 부유해졌다"고 솔직히 말했다.그러면서 "예전엔 정말 남편이 힘들었다. 추성훈 씨가 경기 준비하던 시절에는 구멍 난 티셔츠를 입고 다닐 정도였다"며 "지금은 달라졌다"고 회상했다.실제로 추성훈의 유튜브 채널은 현재 구독자 수 195만 명을 돌파했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr