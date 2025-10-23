사진=tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭' 캡처
'케이팝 데몬 헌터스' OST 'Golden'의 작곡가 이재가 자신의 저작권료에 대해 언급했다.

지난 22일 방송된 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'(이하 '케데헌')의 OST 'Golden'(골든)을 작곡·가창한 이재가 게스트로 출연했다.
조세호는 "많은 분들이 추측하는데, 누적된 저작권료가 '오징어 게임' 상금(456억원)만큼 된다던데"라고 물었다. 이에 이재는 놀란 표정으로 "몰랐다"고 답했다. 유재석이 "한번 통장 찍어보라"고 농담하자 이재는 웃으며 "한국은 더 빨리 들어오고 미국은 늦게 들어온다. 한 1년 정도 걸린다"고 말했다.
이재는 이어 자신의 오랜 연습생 시절에 대해서도 언급했다. 그는 "11살부터 SM엔터테인먼트에서 슈퍼주니어, 소녀시대, 샤이니, 에프엑스 등과 함께 12년간 연습생 생활을 했다"며 "매일 밤 11시 마지막으로 퇴근했다. 지금 생각해보면 어린 나이에 정말 열심히 했다"고 말했다. 또 "소녀시대 유리 언니가 '너는 진짜 뭔가 될 것 같다. 무조건 성공할 거다'라고 말했던 게 아직도 기억난다"고 전했다.

이재는 "하루 6시간은 춤 연습, 6시간은 노래 연습을 했다. 13살에 기절한 적도 있다. 춤이 너무 안 돼서 울기도 했다. 그래도 버텼다"고 말했다. 그러나 끝내 데뷔하지 못했다며 "SM과는 약간 안 맞았다. 당시 트렌드가 깨끗한 목소리였는데 나는 거칠었다. 목소리를 바꾸려 노력했지만 결국 시기가 어긋났다"고 설명했다.

그는 "12년 동안 다른 사람들의 데뷔만 지켜봤다. 계약이 끝나고 회사를 나오는 날 비가 엄청 왔다. 택시 안에서 울었다. 그렇게 열심히 했는데 이렇게 끝나버렸다니 너무 속상했다"고 털어놨다. 이어 "너무 가수가 되고 싶었고, 그 시간들이 너무 아까웠다. 유리 언니의 말처럼 그 순간이 내게는 오지 않았다. 그때는 제 자신이 너무 싫었다"고 말하며 눈시울을 붉혔다.

이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr

