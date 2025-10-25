배우 한그루가 한복 자태를 뽐냈다.
최근 한그루는 자신의 인스타그램에 한복 입은 사진과 함께 "헷"이라는 멘트를 달아 게시물을 올렸다.
사진 속 한그루는 한복 화보 촬영 현장으로 보이는 실내 스튜디오 배경이다. 한그루는 밝은 푸른 한복 저고리를 입고 머리 위에는 화려한 은색의 장신구를 얹어 마치 왕비와 같은 기품 있는 자태를 선보인다.
두 손을 공손하게 모은 자세와 함께 옆을 바라보며 환하게 웃고 있는데, 깨끗한 피부와 사랑스러운 눈웃음이 돋보인다. 이어진 사진에서 한그루는 흰색 저고리와 코랄빛이 감도는 붉은색 치마를 입고 서 있다. 길게 늘어지는 붉은색 치맛자락과 흰색의 난초꽃을 든 모습이 우아하고 고혹적인 분위기를 연출하며 단정하게 올려 묶은 머리 스타일이 맑고 세련된 이목구비를 더욱 돋보이게 한다. 전체적으로 밝고 깨끗한 스튜디오 배경이 한복의 색감과 한그루의 미모를 더욱 살려준다.
이를 본 팬들은 "넘이쁨요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "너어어어어무 이쁘다", "한복 잘 어울리시네요" 등의 댓글을 남겼다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
최근 한그루는 자신의 인스타그램에 한복 입은 사진과 함께 "헷"이라는 멘트를 달아 게시물을 올렸다.
사진 속 한그루는 한복 화보 촬영 현장으로 보이는 실내 스튜디오 배경이다. 한그루는 밝은 푸른 한복 저고리를 입고 머리 위에는 화려한 은색의 장신구를 얹어 마치 왕비와 같은 기품 있는 자태를 선보인다.
두 손을 공손하게 모은 자세와 함께 옆을 바라보며 환하게 웃고 있는데, 깨끗한 피부와 사랑스러운 눈웃음이 돋보인다. 이어진 사진에서 한그루는 흰색 저고리와 코랄빛이 감도는 붉은색 치마를 입고 서 있다. 길게 늘어지는 붉은색 치맛자락과 흰색의 난초꽃을 든 모습이 우아하고 고혹적인 분위기를 연출하며 단정하게 올려 묶은 머리 스타일이 맑고 세련된 이목구비를 더욱 돋보이게 한다. 전체적으로 밝고 깨끗한 스튜디오 배경이 한복의 색감과 한그루의 미모를 더욱 살려준다.
이를 본 팬들은 "넘이쁨요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "너어어어어무 이쁘다", "한복 잘 어울리시네요" 등의 댓글을 남겼다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT