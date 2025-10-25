사진 = 한그루 인스타그램

배우 한그루가 한복 자태를 뽐냈다.최근 한그루는 자신의 인스타그램에 한복 입은 사진과 함께 "헷"이라는 멘트를 달아 게시물을 올렸다.사진 속 한그루는 한복 화보 촬영 현장으로 보이는 실내 스튜디오 배경이다. 한그루는 밝은 푸른 한복 저고리를 입고 머리 위에는 화려한 은색의 장신구를 얹어 마치 왕비와 같은 기품 있는 자태를 선보인다.두 손을 공손하게 모은 자세와 함께 옆을 바라보며 환하게 웃고 있는데, 깨끗한 피부와 사랑스러운 눈웃음이 돋보인다.이어진 사진에서 한그루는 흰색 저고리와 코랄빛이 감도는 붉은색 치마를 입고 서 있다. 길게 늘어지는 붉은색 치맛자락과 흰색의 난초꽃을 든 모습이 우아하고 고혹적인 분위기를 연출하며 단정하게 올려 묶은 머리 스타일이 맑고 세련된 이목구비를 더욱 돋보이게 한다. 전체적으로 밝고 깨끗한 스튜디오 배경이 한복의 색감과 한그루의 미모를 더욱 살려준다.이를 본 팬들은 "넘이쁨요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "너어어어어무 이쁘다", "한복 잘 어울리시네요" 등의 댓글을 남겼다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr