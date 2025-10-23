사진=텐아시아DB

KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'의 '우형제' 은우, 정우와 이찬원의 만남은 진리였다. 은우, 정우는 찬또배기 삼촌에 홀릭 됐고 이찬원은 육아 고수의 면모를 마음껏 발산했다.지난 22일(수) 방송된 KBS2 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'(연출 김영민, 이하 '슈돌') 594회는 '대상 삼촌이 놀러 왔어요' 편으로, 3 MC 박수홍, 최지우, 안영미와 슈퍼맨 김준호가 함께했다. 이와 함께 '슈돌'은 전국 시청률 3.3%를 기록하며 승승장구하고 있다.(닐슨 코리아 기준)이찬원이 출격해 '호우부자' 김준호, 은우, 정우와 특별한 하루를 보냈다. 은우, 정우는 아빠 김준호의 트로트 스승인 이찬원을 환영하기 위해서 '인간 카네이션'으로 변신해 귀여움을 한껏 터뜨렸다. 특히 정우는 플랜카드 속 이찬원이 눈앞에 있다는 걸 확인하고는 "진또배기 땀촌!"이라며 격한 환영 인사를 전해 광대를 들썩이게 했다.1996년생 이찬원은 "나는 항상 젊은 아빠가 꿈이었다"라며 "첫째는 딸, 둘째는 아들 낳고 싶다"며 구체적인 자녀 계획을 밝혀 눈길을 끌었다. 그는 "아기 낳으면 '슈돌' 합류해야지"라며 아직 결혼하지 않았음에도' 슈돌' 합류 계획부터 밝혀 웃음을 자아냈다.이찬원이 은우, 정우를 세심하게 챙기며 연예 대상에 이은 육아 대상 급 활약을 보인 가운데, 진또배기 삼촌에 푹 빠진 은우, 정우의 모습이 귀여움을 폭발시켰다. 이찬원의 마성의 책 읽기 기술에 은우는 "그러면 매미 날개가 찢어져"라고 재잘재잘 책 속 내용을 설명하며, 삼촌 앞 수다쟁이로 변신해 사랑스러움을 뽐냈다.이찬원은 은우, 정우의 폭발하는 텐션에 "와! 에너지가 남달라"라고 깜짝 놀라면서도 힘닿는 데까지 놀아주며 육아만렙의 면모를 보였다. 처음이었던 정우의 기저귀 갈기 미션도 능숙하게 성공해 김준호를 감탄하게 했다.이찬원은 오므라이스와 수제 떡갈비, 오이, 참외장아찌까지 뚝딱 만들어 소스 러버 은우, 달걀 러버 정우의 입맛을 사로잡았다. 특히 '베쩡우'(베짱이+정우) 정우는 찬원 삼촌이 마음에 쏙 든 듯 그의 곁에서 고사리손으로 오이와 참외를 세척하며 요리를 도와 놀라움을 자아냈다.정우는 이찬원 표 떡갈비를 입에 넣은 후 눈을 꼭 감고 음미하며 '아기 미식가'다운 면모를 드러냈다. 이어 "마딛떠, 삼촌 최고"라고 검지 척을 한 정우가 삼촌 대신 "형!"으로 호칭을 기습 변경했고, 이찬원은 "그 어떤 리액션보다 뿌듯하다"라며 미소를 감추지 못했다.은우 역시 세심하게 챙겨주는 이찬원에 홀릭 돼 눈길을 끌었다. 이찬원의 "삼촌 아들 할래?"라는 물음에 잠시 고민하더니 "네~"라고 대답해 삼촌에 대한 애정을 듬뿍 드러냈다. 아빠 김준호는 잠시 당황하더니 이내 "찬원이가 정말 잘 놀아줘서 인정한다"라고 이찬원을 좋아하는 은우를 이해했다.김준호는 "한번 스승은 영원한 스승! 이찬원 따봉"이라며 종일 육아에 마음을 다한 이찬원을 향해 고마움을 전했다. 이에 이찬원은 "장아찌 다 떨어지면 새로운 반찬을 들고 또 찾아오마"라며 우형제와의 다음 약속을 기약해 기대감을 더했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr