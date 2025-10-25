'놀면 뭐하니' 유재석이 '사생활 논란'으로 힘든 시간을 보낸 이이경을 위로했다.
25일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 유재석, 하하, 주우재, 이이경, 하동균, 허경환이 동호회 '쉼표, 클럽'의 가을맞이 첫 정기 모임을 가졌다.
이날 유재석은 "인생은 이래서 살맛 난다. 인생은 직진 직진"이라며 가을 공기를 만끽했다.
하하는 '영포티' 전신 핑크 패션으로 등장했고, 이이경은 닉네임을 'IMF'라고 설정한 뒤 "그때부터 안 좋아서 위축됐는데, 쇄신하고 만회하려고 한다"며 내성적인 캐릭터로 눈길을 끌었다. 이에 하하는 "젊은 친구가 왜 그러냐. 소리 한 번 질러보라"고 제안했지만, 이이경은 미약한 "야~"로 안타까움을 자아냈다. 유재석은 "가슴 쭉 펴라"고 위로했다. 이어 "사생활은 묻지 않는다"고 강조해 눈길을 끌었다.
최근 이이경은 '사생활 논란' 누명으로 힘든 시간을 보냈다. 폭로자 A씨가 이이경과 나눈 대화라며 음담패설이 담긴 DM 캡처본을 공개해 논란이 된 것. 그러나 이는 AI 사진을 도용한 조작으로 밝혀졌다. 한편, '인사모'(인기 없는 사람들의 모임) 마지막 출연자로 배우 김광규가 등장했다. 인기 드라마 '폭군의 셰프' 출연한 그는 "청담동 숍에 다녀왔다"면서 "우리 팀 베트남 다낭으로 포상 휴가 간다"며 대세의 기운을 자랑했다.
올해 59세인 김광규는 김종민 결혼식에서 "내가 언제까지 남이 결혼식 와야 하냐"며 한탄했다고. 그는 "내 결혼식 사회는 유재석이다. '해피투게더' 때부터 약속했다. 소개팅하면 이 부분을 어필하는데 반응 없더라"고 털어놨다. 주우재는 "유재석 사회로 여자를 꼬신다고?"라며 황당함을 드러냈다.
업체 주례 계획까지 밝히자 유재석은 "이렇게 결혼식에 대해 얘기하는데 신부가 있냐"고 물으며 "지금 결혼해야 좋다. 그래야 윤아도 오지"라고 응원했다.
김광규의 급 소개팅 요청에 유재석은 "연상도 괜찮냐"고 물었다. '4살 연상'까지 가능하다는 말에 그는 "63세까지 괜찮다는 거냐"며 폭소했다. '탈모인'으로 유명한 김광규는 2세 고려한 이상형을 꼽으며 "내 스타일이 아니라도 직모면 한 번 더 눈이 간다"고 이야기했다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
