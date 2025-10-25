사진=MBC '놀면 뭐하니'

'놀면 뭐하니' 유재석이 '사생활 논란'으로 힘든 시간을 보낸 이이경을 위로했다.25일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 유재석, 하하, 주우재, 이이경, 하동균, 허경환이 동호회 '쉼표, 클럽'의 가을맞이 첫 정기 모임을 가졌다.이날 유재석은 "인생은 이래서 살맛 난다. 인생은 직진 직진"이라며 가을 공기를 만끽했다.하하는 '영포티' 전신 핑크 패션으로 등장했고, 이이경은 닉네임을 'IMF'라고 설정한 뒤 "그때부터 안 좋아서 위축됐는데, 쇄신하고 만회하려고 한다"며 내성적인 캐릭터로 눈길을 끌었다.이에 하하는 "젊은 친구가 왜 그러냐. 소리 한 번 질러보라"고 제안했지만, 이이경은 미약한 "야~"로 안타까움을 자아냈다. 유재석은 "가슴 쭉 펴라"고 위로했다. 이어 "사생활은 묻지 않는다"고 강조해 눈길을 끌었다.최근 이이경은 '사생활 논란' 누명으로 힘든 시간을 보냈다. 폭로자 A씨가 이이경과 나눈 대화라며 음담패설이 담긴 DM 캡처본을 공개해 논란이 된 것. 그러나 이는 AI 사진을 도용한 조작으로 밝혀졌다.한편, '인사모'(인기 없는 사람들의 모임) 마지막 출연자로 배우 김광규가 등장했다. 인기 드라마 '폭군의 셰프' 출연한 그는 "청담동 숍에 다녀왔다"면서 "우리 팀 베트남 다낭으로 포상 휴가 간다"며 대세의 기운을 자랑했다.올해 59세인 김광규는 김종민 결혼식에서 "내가 언제까지 남이 결혼식 와야 하냐"며 한탄했다고. 그는 "내 결혼식 사회는 유재석이다. '해피투게더' 때부터 약속했다. 소개팅하면 이 부분을 어필하는데 반응 없더라"고 털어놨다. 주우재는 "유재석 사회로 여자를 꼬신다고?"라며 황당함을 드러냈다.업체 주례 계획까지 밝히자 유재석은 "이렇게 결혼식에 대해 얘기하는데 신부가 있냐"고 물으며 "지금 결혼해야 좋다. 그래야 윤아도 오지"라고 응원했다.김광규의 급 소개팅 요청에 유재석은 "연상도 괜찮냐"고 물었다. '4살 연상'까지 가능하다는 말에 그는 "63세까지 괜찮다는 거냐"며 폭소했다. '탈모인'으로 유명한 김광규는 2세 고려한 이상형을 꼽으며 "내 스타일이 아니라도 직모면 한 번 더 눈이 간다"고 이야기했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr