‘하트시그널2’ 김장미, 프로포즈 받아…“너무 큰 축복“

채널A '하트시그널2'에 출연한 방송인 김장미가 프로포즈를 받았다.지난 24일 김장미는 "프러포즈 받으면 절대 안 울 거라고 생각했는데, 우리가 이렇게 어려운 시간을 함께 이겨내고 예쁜 사랑을 할 수 있다는 게 너무 큰 축복"이라고 행복해했다.그러면서 "이 세상에서 오빠와 함께할 수 있다는 것만으로도 충분히 행복하다. 세상이 끝난다 해도 오빠가 내 곁에 있다면 행복하게 마무리할 수 있을 것 같다. 우리 앞으로도 행복하게 잘 살자"라고 덧붙였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr