사진 = 수지 인스타그램

배우 수지가 겨울을 앞두고 패딩 화보를 공개했다.최근 수지는 자신의 인스타그램에 의류 브랜드 명을 담은 해시태그와 화보 사진을 올렸다.사진 속 수지는 차가운 겨울 공기가 느껴지는 듯한 인공적인 눈 배경 앞에서 포즈를 취하고 있다. 수지는 흰색 하이넥 상의에 풍성한 흰색 후드 다운 재킷을 입고 클로즈업된 모습을 하고 있다. 후드의 새하얀 털 장식이 수지의 맑고 투명한 피부를 더욱 돋보이게 한다.수지는 한 손으로 후드를 감싸 쥐고 정면을 응시하며 청초하면서도 깊은 눈빛을 발산하고 있다. 이어진 사진에서 수지는 검은색 패딩 재킷을 살짝 걸치고 흰색 상의와 검은색 하의를 매치한 채 눈밭에 쪼그려 앉아 있다. 내리는 눈발과 투명한 비닐 막 배경이 몽환적인 분위기를 연출하며 수지의 시크하면서도 세련된 매력을 강조한다. 긴 생머리와 함께 도회적인 스타일링이 '천상계 미모'를 더욱 부각시킨다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "너무 예뻐서 기절", "겨울여신이란 이런 것" 등의 댓글을 남겼다.한편 1994년생인 수지는 31세로 지난 2016년 37억에 강남구 삼성동 소재의 빌딩을 매입했다. 해당 빌딩은 부동산 시세에 따라 현재는 138억 원 가치에 이른다고 알려졌다. 수지는 '다 이루어질지니' 공개를 앞두고 있다. 의외에도 '현옥,' 하렘의 남자들', '실연당한 사람들을 위한 일곱 시 조찬모임'까지 차기작을 다양하게 정했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr