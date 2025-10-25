이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '원마이크' 캡처

가수 주니엘이 활동을 잠시 중단할 수밖에 없었던 당시 심경을 솔직하게 털어놨다.24일 유튜브 채널 '원마이크'에는 "건강 이상으로 몸무게 10kg 폭증"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 주니엘은 "여러 가지 일들이 있었지만, 활동을 오래 쉬게 된 건 코로나와 건강 문제 두 가지가 컸다"고 밝혔다. 갑상선 기능 저하로 체력이 떨어졌고, 무기력이 왔다고.특히 주니엘은 "갑상선 기능 저하로 몸무게도 급격히 늘어 힘든 시간을 보냈다"고 말했다. 그는 "갑상선 문제 때문에 평소처럼 생활해도 이유 없이 살이 쪘다. 부기가 빠지지 않고 그대로 체중이 늘더라"며, 한때 60kg까지 체중이 늘어난 사실을 고백했다. 이어 "약을 복용하고 나서 한 달 만에 8kg이 빠졌다"고 덧붙였다.주니엘은 당시 스트레스와 우울감으로 사람들과 거의 만나지 않았다고도 털어놓았다. "몸과 마음이 모두 무거웠다. 그래서 혼자 있는 시간이 많았다"고 덧붙이며 당시 심정을 솔직히 밝혔다.현재 건강 상태에 대해서 주니엘은 "수치상 큰 문제는 없지만, 언제 어떻게 건강이 악화될지 몰라 매년 정기 검사를 받고 있다. 아직 체력은 안 돌아왔다"며, 체력을 회복하기 위해 운동에도 힘쓰고 있다고 밝혔다.한편 주니엘은 지난 2012년 데뷔해 '일라 일라', '나쁜 사람', '귀여운 남자' '연애하나 봐' 등으로 활동하며 다수의 히트곡을 남겼다. 또 '제2의 아이유'로 불리며 많은 사랑을 받았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr