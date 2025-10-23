사진='나는 솔로' 캡처

사진='나는 솔로' 캡처

사진='나는 솔로' 캡처

'나는 SOLO' 데프콘이 28기 현숙에게 여지를 주는 영수를 보며 "말을 개떡같이 한다"고 분노했다.지난 22일 방송된 ENA, SBS Plus 예능 '나는 SOLO'('이하 '나는 솔로')에서는 솔로녀들의 데이트 선택으로 확 뒤집힌 돌싱 특집 28기의 로맨스가 공개됐다.솔로나라 28번지 넷째 날 아침, 현숙은 다 같이 식사하는 자리에서 "내 다음 목표감은 영식이다"라고 공개 선언했다. 현숙은 전날 0고백 1차임을 선사했던 영수를 붙잡아 대화를 했다. 현숙은 "정숙님하고 잘 됐으면 좋겠어"라며 무자녀인 영수가 유자녀인 자신을 만날 이유가 없다고 자책했다.이에 영수는 "혹시라도 마음에 그늘이 있다면 전혀 신경 쓰지 말고 현숙님이 원하는 사람 찾고 원하는 거 했으면 좋겠다. 지금 나는 현숙님도 물론 호감이 있지만"이라며 여지를 두는 듯한 태도를 보였다. 또 그는 "최종 선택은 현숙님 마음이고 (원하는 남자에게) 적극적으로 표현하면 좋겠어"라고 덧붙였다.용기를 낸 현숙은 "영수가 반응을 안 해주면 갈 자신이 없고"라며 수줍게 말했다. 영수는 "나도 앞으로 어떻게 될지 모르겠어"라며 여지를 줬다. 그러자 현숙은 이를 긍정적인 말로 해석했다. 영수는 제작진과의 인터뷰에서 "내가 말을 두루뭉술하게 한 거 같다. 현숙님이 나로 인해 상처받지 않길 원했다"라며 모호하게 거절 의사를 내비쳤음을 인정했다.현숙에게 여지를 주는 영수에 태도에 데프콘은 "저 버릇 또 나왔다"고 분노했다. 이이경과 송해나 역시 한숨을 내쉬며 영수의 태도를 지적했다. 이어 데프콘은 "영수가 말을 개떡같이 했다"고 목소리를 높였다.혼돈의 상황 속. 솔로녀들은 새로운 데이트 선택에 들어갔다. 영숙은 이변 없이 영수를 택했지만 불편한 심기를 보였다. 뒤이어 영수를 선택하려던 정숙은 영숙이 먼저 영수에게 간 걸 알자, 상철에게로 유턴했다. 순자도 상철을 선택해 2:1 데이트를 확정 지었다.영자는 영철을, 옥순은 영호를 선택했고 현숙은 "이제 확실하게 해"라며 영수를 택해 영숙과 2:1 데이트에 나섰다. 정희는 광수에게 직진했다. 그 결과 영식과 경수는 솔로녀들의 선택을 받지 못해 0표의 아픔을 맛봤다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr