윤아, 결국 건강 악화됐다…"'폭군' 촬영하다 쓰러질 뻔, 대역 없이 전부 소화해" ('라스')[TEN이슈]

사진=텐아시아DB

소녀시대 겸 배우 윤아가 '폭군의 셰프' 촬영 중 쓰러졌다는 비화가 공개됐다.지난 22일 방송된 MBC 예능 '라디오스타'는 '우린 제법 잘 어울려요' 특집으로 김광규, 김완선, 홍윤화, 조째즈가 게스트로 출연했다.김광규는 순간 시청률 20%를 기록하며 신드롬적인 인기를 얻었던 tvN '폭군의 셰프'에서 엄 숙수 역을 맡아 윤아와 호흡을 맞췄다.그는 '폭군의 셰프'를 찍고 후배들을 리스펙트를 하게 됐다며 "윤아와는 처음 같이 작품을 해봤다. 사극은 오전 6시부터 해 떨어지기 전까지 찍는다. 주인공은 3시간 전에 나와 준비한다. 보통은 컨디션을 위해 쉬는데 정말 솔선수범하면서 열심히 하더라. 저는 대역을 좋아하는데 윤아는 요리 장면도, 뒷모습만 나오는 장면도 직접 다 했다"고 회상했다.이어 "내가 '너 그러다가 쓰러진다'고 했었는데, 정말로 촬영 막판에는 쓰러질 뻔 했다. 윤아의 모습을 보면서 '이래서 잘 되는구나' 싶었다"고 칭찬했다. 요리하는 장면을 찍을 때는 2~3시간 걸린다며 "당시에 날씨도 너무 더워서 힘들었다"고 고백했다.이채민에 대해서는 "키도 크고 피지컬이 너무 좋더라. 이채민이 2000년 생인데 회를 거듭할수록 연기를 너무 잘해서 감독님도 정말 만족을 했었다"고 말했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr