그룹 우주소녀(WJSN) 다영이 진솔한 매력을 뽐냈다. 첫 솔로 가수로 나선 다영은 이번 앨범을 발매하기까지 PD와 작가 등 여러 사람의 전폭적인 도움을 받았다고 알려졌다.22일 다영과 함께한 화보와 인터뷰를 공개했다. 화보 속 다영은 시크한 블랙 가죽 재킷에 자연스럽게 헝클어진 머리와 내추럴한 메이크업으로 유니크한 매력을 뽐냈다. 여기에 깊은 눈빛으로 화면을 응시하며 지금까지 볼 수 없었던 색다른 카리스마를 발산해 글로벌 팬들의 뜨거운 반응을 자아냈다.다영의 진솔한 매력을 엿볼 수 있는 인터뷰도 공개됐다. 다영은 지난달 발매한 솔로 첫 번째 디지털 싱글 '고나 러브 미, 라이트?(gonna love me, right?)'의 비하인드를 비롯한 다양한 이야기를 전했다.다영은 앨범 발매 전 별도의 프로모션을 진행하지 않은 부분에 대해 "앨범의 첫 콘텐츠가 뮤직비디오이길 바랐다"라며 "한 장의 사진으로는 그 바이브를 담을 수 없다고 판단했다. 그래서 사전 프로모션 없이 뮤직비디오 티저와 음악 방송 무대를 보여주기로 했다"라고 밝혔다.스스로를 뜨겁게 달군 이유에 관해 다영은 "솔로 데뷔를 통해 저라는 사람을 리브랜딩 하고 싶었다"라고 밝혔다. 또한 "2016년 데뷔해 지금까지 활동한 저도 좋지만, 솔로 활동으로 이전의 제 모습이 생각나지 않게 반전을 꾀하고 싶었다"라고 덧붙여 '대세'로 자리매김하기까지의 노력을 짐작게 했다.다영은 타이틀곡 '바디(body)'로 SBS funE '더쇼' 1위에 등극하는 쾌거를 이뤘다. 이에 대해 "이번 앨범이 더 간절했던 이유 중 하나도 많은 분의 도움 때문도 있었다. 그분들 덕분에 이뤄낼 수 있었다"라며 함께해준 이들에 대한 고마운 마음을 표현한 것에 이어 "제게는 1위의 의미가 정말 크다. 음악을 더 해야 할 이유가 생겼다"라고 전해 앞으로의 활약을 더욱 기대하게 했다.다영의 더 많은 화보와 인터뷰는 얼루어 코리아 11월호와 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr