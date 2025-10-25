홍경민, 故신해철 추모…“하늘나라 가는 스케줄 때문에“

가수 홍경민이 11주기를 앞둔 故 신해철을 추모했다.홍경민은 24일 자신의 계정을 통해 고인 신해철의 묘소 사진과 함께 장문을 글을 게재했다.홍경민은 “스스로 약속한 날짜 지켰습니다, 아무도 읽을 수 없게 글씨는 흰색으로 인쇄해서 제본 했으니 혼자만 보십시오. 만약 채택되면 모두가 알게 되는 거고 아니면 그냥 형만 간직하시고”라고 적었다.그는 “10년이 넘는 시간 동안 형 노래 참 많이도 불렀네요. 아마도 그 노래가 잊혀지면 내 소년 시절에 파랗던 꿈도 같이 잊혀지는 기분이라 그랬던 것도 같고”라고 덧붙였다.이어 “이제 이틀 뒤 공연이 지나면 당분간 부를 일이 없겠죠. 제가 좀 더 능력이 좋은 후배였으면 좋았겠다는 생각을 해봅니다”라며 “그렇게 만들지 못해 미안합니다. 뭐. 먼 훗날 언젠가 다시 기회가 있을 수도 있겠지만”이라고 밝혔다.홍경민은 “떼돈 버는 엄청난 스케줄 생기지 않는 한 결혼식 때 무조건 와주겠다고 했던 말, 결국 하늘나라 가는 엄청난 스케줄 생겨서 못 오셨지만 그 말 한 번도 잊어본 적 없이 늘 진심으로 고맙게 생각했고 지금도 그렇게 생각합니다”라고 그리워했다.그러면서 “장례식 못 가봐서 미안하단 말도 이제야 해봅니다. 행복한 꿈 꾸면서 영면 하십시오. 내 어린 시절에 좋은 음악 남겨줘서 고맙습니다“라고 적었다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr