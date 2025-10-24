'옥관' 지드래곤, 최연소 문화훈장 수훈 "40대 기대돼, 잘 자 좋은 꿈 꿔"

그룹 빅뱅(BIGBANG) 멤버이자 솔로 가수 지드래곤(G-DRAGON, 권지용)이 최연소 문화훈장 수훈자가 됐다.지드래곤은 23일 서울 중구 국립극장 해오름극장에서 열린 '2025 대한민국 대중문화예술상' 시상식에서 한류 확산과 대중음악 발전에 기여한 공로를 인정받아 옥관문화훈장을 수상했다.이날 무대에 오른 지드래곤은 "오래 쉬다가 이제 컴백한 지 일주일 후면 1년이 된다. 제 기억으로는 6살 때쯤 멋모르고 엄마 손 잡고 이끌려서 처음 가본 곳이 오디션장이었다"라며 어린 시절을 회상했다. 이어 그는 "그날 이후로 지금까지 같은 꿈을 꾸고 있다. 10대에는 가수가 되는 게 꿈이었고, 20대에는 표창을 받았으며, 30대에는 이렇게 옥관문화훈장을 받게 됐다. 그래서 40대가 무척 기대된다"라며 웃음을 보였다.지드래곤은 또한 "어렸을 때 저는 가수를 너무 동경했다. 지금도 그렇다. 제 자신이 가수라는 게 자랑스럽고, 제가 하는 일을 너무 사랑한다"라며 진심 어린 소감을 전했다.그는 선배 가수들에 대한 존경의 마음도 잊지 않았다. "제가 꿈을 꾸게 해주셨던 많은 선배님들은 제게 매일 밤 빛나는 별이었다. 별들의 노래를 들으며 자라왔는데, 그 별 중 하나가 되고 난 후 내년이면 빅뱅이 데뷔 20주년을 맞는다. 멤버들과 이 영광을 함께 나누고 싶다"고 말했다.끝으로 지드래곤은 "평소에 자기 전에 '잘 자, 좋은 꿈 꿔'라는 말을 한다. 좋은 꿈을 꾸다 보면 꿈이 현실이 되기도 한다. 꼭 현실이 되지 않더라도 좋은 꿈을 꾸면 기분이 좋지 않나. 여러분도 좋은 꿈 꾸시길 바란다"라며 메시지를 남겼다.한편, 올해 16회를 맞은 '대한민국 대중문화예술상'은 배우, 가수, 희극인, 성우, 방송작가, 연주자 등 대중문화예술인들의 공로를 기리고 창작 의욕을 북돋우기 위해 마련된 국내 최고 권위의 정부 포상이다. 문화, 예술 발전에 공을 세워 문화 향상과 국가 발전에 기여한 공적이 뚜렷한 자에게 수여한다.2025년 수상자 명단에는 문화훈장 6명, 대통령 표창 7팀, 국무총리 표창 8팀, 문화체육관광부 장관 표창 10팀이 이름을 올렸다. 옥관문화훈장은 지드래곤 외에도 고(故) 전유성, 성우 배한성이 함께 수훈했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr