슈퍼주니어 은혁이 과거 오디션 프로그램에서 맺은 인연을 소중히 간직하며 신인 그룹 멤버에게 용돈을 하사했던 따뜻한 미담이 공개돼 훈훈함을 자아냈다.슈퍼주니어 동해와 은혁이 운영하는 유튜브 채널 '동해물과백두은혁'에서는 '얼굴부터 멘트까지 오늘만을 기다렸다 이갈고 준비한 데뷔 한 달 차 신인(알디원 예능 중 제일 재밌음)'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 최근 데뷔 앨범 '유로피아(EUPHORIA)'를 발표하고 활발히 활동 중인 대형 신인 보이그룹 알파드라이브원(ALPHA DRIVE ONE, 이하 알디원)의 준서, 아르노, 안신이 게스트로 출연했다.은혁은 지난 2018년 한 서바이벌 프로그램에서 심사위원과 참가자로 만났던 준서를 단번에 알아보며 "당시 비주얼 담당이었고 무엇보다 너무 성실했던 친구라 기억에 남는다"라고 남다른 애정을 드러내며 화기애애한 분위기를 이끌었다.준서가 직접 밝힌 은혁의 깜짝 미담도 눈길을 끌었다. 준서는 "데뷔 조 발표가 끝난 뒤 은혁 선배님이 수고했다며 용돈을 챙겨주셨다"라고 고백해 모두를 놀라게 했다.이에 동해는 "한 사람당 100만 원은 줬어야 미담이다"라며 짓궂게 몰아붙였고 은혁은 "처음부터 큰돈을 주면 버릇이 나빠질 수 있다"라고 응수해 현장을 웃음바다로 만들었다.비록 제작진의 폭로로 준서가 사전 인터뷰 당시 용돈에 대한 기억을 잠시 잊었음이 밝혀져 은혁이 서운함을 내비치기도 했으나, 은혁은 "액수가 중요한 게 아니라 후배의 생애 첫 수익을 내가 직접 챙겨주고 싶었던 진심이 컸다"라고 덧붙이며 선배로서의 묵직한 진심을 전했다.알디원 멤버들의 당찬 예능감과 풋풋한 매력도 빛을 발했다. 멤버 안신은 어린 시절 장난기 가득했던 과거 사진을 공개하며 스튜디오에 활기를 불어넣었고 외국인 멤버 아르노는 한국어 실력을 키우기 위해 속담을 공부하고 있다는 근황을 전하며 '하룻강아지 범 무서운 줄 모른다' 등과 얽힌 에피소드를 유창하게 풀어내 감탄을 자아냈다.또한 아르노는 은혁이 슈퍼주니어의 곡 '데빌(Devil)' 연습 과정을 묻자 "메인 댄서인 은혁 선생님의 영상을 보고 공부했다"라고 재치 있게 답하며 대선배인 은혁의 기를 세워주는 센스까지 발휘했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr