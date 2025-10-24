랄랄, 하와이에 눌러 앉았나…美 톱스타같은 파파라치컷

크리에이터 랄랄이 하와이에서의 삶을 공개했다.최근 랄랄은 자신의 계정을 통해 하와이에서 육아하는 모습을 게재했다. 랄랄은 딸 서빈 양의 유모차를 끌면서 운동하는 모습. 등이 파인 나시를 입고 탄탄한 근육을 자랑했다.한편 랄랄은 내달 2일 경기 여주오곡나루축제에서 개그맨 이용진과 듀엣 공연을 펼친다. 두 사람은 최근 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니'에서 '이제는'이란 노래로 함께 무대에 올랐으며, 공연 영상의 유튜브 조회수는 120만을 돌파했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr