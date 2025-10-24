랄랄, 하와이에 눌러 앉았나…美 톱스타같은 파파라치컷
크리에이터 랄랄이 하와이에서의 삶을 공개했다.

최근 랄랄은 자신의 계정을 통해 하와이에서 육아하는 모습을 게재했다. 랄랄은 딸 서빈 양의 유모차를 끌면서 운동하는 모습. 등이 파인 나시를 입고 탄탄한 근육을 자랑했다.
랄랄, 하와이에 눌러 앉았나…美 톱스타같은 파파라치컷
랄랄, 하와이에 눌러 앉았나…美 톱스타같은 파파라치컷
랄랄, 하와이에 눌러 앉았나…美 톱스타같은 파파라치컷
한편 랄랄은 내달 2일 경기 여주오곡나루축제에서 개그맨 이용진과 듀엣 공연을 펼친다. 두 사람은 최근 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니'에서 '이제는'이란 노래로 함께 무대에 올랐으며, 공연 영상의 유튜브 조회수는 120만을 돌파했다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지