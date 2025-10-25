이미지 크게보기 사진 = 채널A '요즘 육아 - 금쪽같은 내 새끼'

방송인 장영란이 초 2 금쪽이 사연에 놀라움을 감추지 못했다.24일 방송된 채널A '요즘 육아 - 금쪽같은 내 새끼'에서는 '엄마의 시험 때문에 숨이 턱 막히는 초2 딸'의 사연이 공개됐다.이날 스튜디오에는 초등학생 딸의 짜증이 점점 심해져 고민이라는 부부가 출연했다. 심지어 최근 들어서는 분노의 수위가 점점 높아져 부부의 걱정도 커지고 있다고.금쪽이의 관찰 영상을 지켜본 오은영 박사는 "금쪽이는 회복 탄력성이 떨어진다. 공부도 심지어 놀이도 뭐가 안 되면 순식간에 엄청난 좌절감을 느끼고 있다"고 말했다.이어 금쪽이의 학교 받아쓰기 숙제를 검사하는 엄마의 모습이 공개됐고, 금쪽이가 실수로 숙제를 학교에 두고 왔다고 하자, 엄마는 버럭 화를 냈다. 엄마의 큰소리에 금쪽이는 결국 울음을 터뜨리고, 모녀는 상처 주는 말을 하며 다퉜다.잠시 후 마음이 진정된 듯 밥을 먹기 위해 거실로 나오는 금쪽이 그러나 갈등이 풀리기도 전에 엄마의 추궁은 끝나지 않았고, 금쪽이를 계속 몰아세웠다. 급기야 금쪽이는 "너무 화가 나서"라며 과호흡이 와 숨을 제대로 쉬지 못하며 괴로워했다.하지만 금쪽이가 과호흡이 왔음에도 엄마는 "잘못했으면 '엄마 잘못했습니다. 다음부터는 안 그럴게요' 예쁘게 말해라"며 끊임없이 잘못을 인정하라고 말했다. 이에 MC 장영란은 "엄마 그만하세요"고 말했고, 홍현희도 "우리도 호흡이 가빠지는 것만 같다"며 차마 더 이상 못 보겠는 듯 고개를 숙였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr