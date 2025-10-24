텐아시아 DB

필리핀의 레전드 파퀴아오는 어떻게 섭외됐을까.넷플리스 새 예능 '피지컬: 아시아' 제작발표회가 24일 오후 서울 강남구 웨스틴 파르나스 하모니볼룸에서 개최됐다. 현장에는 장호기 PD를 비롯해 참가자 윤성빈 김민재 아모띠 장은실 최승연이 참석했다. 또한 김동현, 오카미 유신, 제임스 루사미카에, 로버트 휘태커, 어르헝바야르 바야르사이항, 레젭 카라, 이겟스 엑서큐셔너도 비대면으로 함께 대화를 나눴다.피지컬: 아시아'는 최고의 피지컬을 자랑하는 최후의 1인을 뽑기 위해 치열한 경쟁을 펼치는 '피지컬: 100'의 새로운 시즌이다. 이번에는 글로벌로 규모를 확대해 아시아 8개국이 국기를 걸고 대결을 펼친다.이날 장 PD는 섭외 비하인드에 대해 “한국에서 시작된 쇼이기 때문에 아시아로 확장하는 개념으로 봐주시면 좋을 것 같고, 스포츠에 관심이 높은 나라를 선정했다. 별로 큰 차이가 있지 않게, 각 나라를 대표하는 전통 스포츠 선수를 모셨다”고 했다.특히 파퀴아오 섭외에 대해서는 “한국도 어렵게 모셨지만 필리핀 파퀴아오 선수는 여러 번 연락을 드렸는데 본가에 초대를 해주셨다. 자택에 가서 집밥을 같이 먹고, 피지컬에 대한 설명을 드리고 그날 바로 출발하게 됐다”고 떠올렸다.한편 '피지컬: 아시아'는 오는 28일 처음 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr