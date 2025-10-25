사진=텐아시아DB

하성운이 함께 따뜻한 백숙 먹고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 16일부터 지난 22일까지 '함께 따뜻한 백숙 먹고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 하성운이다. 그는 지난 20일 서울 강남구 엘리에나호텔에서 열린 제작발표회에 참석해 도전자들의 평가 기준에 대해 "대중의 마음을 사로잡는 게 먼저다. 어떻게 임하느냐가 중요한 것 같다. 절실함과 성실함이 있어야 자신의 매력이 제대로 나타날 거라고 생각한다"고 말했다. 하성운은 "걷는 자세부터 말투까지 새롭게 느껴지는 친구들이 많았다. 무대에 처음 서는 친구도 있고, 국적도 다양했다. 그 안에서 성장하는 모습이 흥미로웠다. 어떤 친구들은 그 기세만으로도 내게 자극이 될 정도로 사랑스러웠다"고 덧붙였다.2위는 더보이즈 주연이다. 소속사 원헌드레드에 따르면 더보이즈는 11월 22일 중국 청두에서 '더보이즈 차이나 팬미팅 인 청두'(THE BOYZ CHINA FANMEETING in Chengdu)를 개최한다. 이번 행사는 더보이즈의 데뷔 후 첫 중국 팬미팅으로, 청두 공연을 시작으로 중국 내 다양한 지역 팬들과 만날 예정이다. 현지 팬들과 더욱 가깝게 소통하기 위해 다채로운 구성과 특별한 교류의 시간을 마련해 풍성한 팬미팅을 선보일 전망이다.3위는 세븐틴 도겸이다. 하이브에 따르면 지난 11일(현지시간) 개막한 'SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] THE CITY IN LOS ANGELES'(이하 세븐틴 더 시티 LA)가 19일 성황리에 막을 내렸다. '더 시티 프로젝트'는 아티스트의 콘서트 전후로 도시 곳곳에서 다양한 즐길 거리와 이벤트를 진행해 새로운 팬 경험을 제공하는 '도시형 콘서트 플레이파크'다. '세븐틴 더 시티 LA'는 글로벌 숙박 플랫폼 에어비앤비, 컴플렉스(COMPLEX), LA 메트로(LA Metro) 등 현지 기관 및 기업과 협업해 규모를 확장했다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '겨울옷 쇼핑을 함께 하고 싶은 남자 가수는?', '겨울옷 쇼핑을 함께 하고 싶은 여자 가수는?', '겨울옷 쇼핑을 함께 하고 싶은 남자 트로트 가수는?', '겨울옷 쇼핑을 함께 하고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr