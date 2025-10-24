사진=텐아시아DB

2010년 한혜진의 친언니와 결혼한 배우 김강우가 두 아들의 솔직함에 당황한다.24일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 순정 셰프 김강우를 향한 두 아들의 속마음이 공개된다. 지나치게 솔직해서 모두를 놀라게 한 두 아들이 폭로한 순정 셰프 김강우의 진실, 그 안에서 피어나는 가족애와 웃음이 금요일 저녁 안방 시청자를 즐겁게 만들어 줄 것으로 보인다.VCR 속 김강우는 무언가를 열심히 읽으며 중간중간 웃음을 터뜨려 궁금증을 유발했다. 알고 보니 '편스토랑' 제작진이 김강우의 두 아들에게 몰래 받아온 '아빠 영역 평가' 질문지였다."아빠에 대한 아이들의 속마음이 궁금하지 않나?"라는 제작진의 물음에 김강우는 "안 궁금하다. 좋은 말이 없을 것 같다"라며 너스레를 떨면서도 '아빠 영역 평가' 질문지에 한껏 집중했다. 이어 공개된 두 아들의 솔직한 답변은 김강우를 멘붕에 빠뜨리기도, 행복한 웃음을 터트리게 만들기도 했다."아빠는 잘생겼나?"라는 질문에 김강우의 첫째 아들은 "평범하다"라고 답해 '편스토랑' 식구들을 당황하게 했다. 풍성한 머리숱, 10년 이상 같은 체중을 유지하는 자기 관리 끝판왕 '47 섹시' 김강우가 '평범한 외모'라고 한 이유는 무엇일지, 김강우는 아들의 평가에 어떤 반응을 보였을지 '편스토랑' 본방송에서 공개된다.두 아들이 적은 아빠의 장점은 모두를 놀라게 했다고. 아빠의 장점이 무려 "엄마를 많이 사랑하는 것"이라고 적혀 있던 것. 스페셜 MC 아유미는 감동적인(?) 대답에 입을 다물지 못했다고."아빠가 일주일에 몇 번 요리를 해주나?"라는 질문에 대한 두 아들의 솔직한 답변이 공개돼 궁금증을 더한다. 실제로 평소 아이들에게 요리를 자주 해 주는 김강우는 이날도 아이들에게 자주 해주는 '육즙 팡팡 함박스테이크' 레시피를 공개했다. 집에서 쉽게 만들 수 있는 레시피에, 퀄리티는 레스토랑 뺨치는 함박스테이크가 공개되자 '편스토랑' 식구들 모두 감탄을 쏟아냈다고.김강우표 함박스테이크 레시피, 늘 아내와 가족 생각뿐인 순정 셰프 김강우와 그런 아빠를 폭로(?)하는 두 아들의 솔직한 이야기는 24일 금요일 오후 8시 30분 방송되는 '편스토랑'에서 만날 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr