지수 EYES CLOSED 대표 이미지/사진 = 블리수

그룹 블랙핑크 지수(JISOO)가 빌보드 메인 차트 'HOT 100'에 올랐다.지수의 새 싱글 'EYES CLOSED'(아이즈 클로즈드)는 21일 발표된 미국 빌보드의 메인 싱글 차트인 'HOT 100'에서 72위를 기록했다.또한, 빌보드 '글로벌 200'에서 20위, 글로벌(Excluding US) 차트에서는 10위를 각각 달성하며 지수의 글로벌한 흥행 파워를 입증했다.'EYES CLOSED'는 지난 10일 발매된 지수의 새 싱글로, 영국 보이밴드 원디렉션 출신의 팝 스타 ZAYN(제인)이 피처링으로 참여했다.이에 'EYES CLOSED'는 공개 직후 전 세계 74개국의 유튜브 뮤직 월드와이드 트렌딩 1위, 스포티파이 톱 송즈 글로벌 21위, 32개국 데일리 톱 송 차트인, 아이튠즈 40개국 톱 싱글 차트 1위, 중국 QQ뮤직과 쿠고우(KuGou) 데일리 셀링 싱글 1위 등 글로벌 차트를 순항하고 있다.특히 스포티파이에서는 지수가 역대 최단 기간에 전체 발매곡(솔로 기준) 통합 10억 스트리밍을 달성했다.지수가 속한 블랙핑크는 현재 월드 투어 'DEADLINE(데드라인)'을 성공적으로 진행하고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr