배우 황정민이 10년 만에 복귀한 뮤지컬 작품에서 1인 2역을 소화하게 된 소감을 전했다.21일 오후 뮤지컬 '미세스 다웃파이어' 프레스콜이 서울 송파구 샤롯데씨어터에서 열렸다. 이날 행사에는 주연으로 분한 배우 황정민, 정성화, 정상훈이 참석해 작품에 대한 다양한 이야기를 나눴다.'미세스 다웃파이어'는 로빈 윌리엄스 주연의 동명 영화를 뮤지컬화한 작품이다. 이혼한 다니엘이 유모 다웃파이어로 변장해 전처 미란다의 집으로 들어가 세 자녀를 돌보면서 벌어지는 일을 다뤘다.이 작품에는 천만 관객의 주인공, 배우 황정민이 10년 만에 서는 뮤지컬 무대라는 점에서 주목을 받았다. 황정민은 극 중 '철부지 아빠' 다니엘과 유모 다웃파이어로 1인 2역을 소화한다.그는 작품을 선택하게 된 계기에 대해 "뮤지컬 장르를 좋아했지만 영화들을 하다 보니까 지금까지 늦어졌다"고 설명했다. 이어 "초연 때 정성화 씨의 무대를 보고 '해보고 싶다"는 생각이 들었는데, 이번에 다시 공연을 연다고 해서 (관계자 분들께) '잘할 수 있을 것 같다'고 말해 참여하게 됐다"고 말했다.황정민은 극 중 1인 2역을 소화해야 된다. 이에 대해 그는 "생각보다 할 게 너무 많고, 극의 중심으로서 준비해야 될 것들이 많아 고생을 많이 하고 있다. 너무 많이 어렵다"고 설명했다.체력적으로 가장 힘든 부분에 대해서는 "루프스테이션이라는 기계가 있는데, 그 기계로 즉흥 라이브를 만들면서 관객들과 호흡해야 된다. 여기서 실수가 나오면 꼬이기 때문에 늘 살얼음판 같다"고 호소하기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr