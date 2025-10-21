사진=야노시호 SNS

전 격투기 선수 겸 방송인 추성훈의 딸이 또 한번 이미지 변신에 성공했다.지난 20일 모친 야노시호의 인스타그램에는 "엄마와 딸, 너와 나, 그리고 야노 시호"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 업로드됐다.공개된 사진들 속에는 야노시호가 딸 사랑 양과 함께 화보 촬영을 진행한 모습. 특히 사랑 양은 평소 착용하던 안경을 벗은 채 촬영에 임했고 어느덧 엄마의 키까지 따라잡아 눈길을 끌었다.한편 추사랑은 이종격투기 선수 출신 추성훈 그리고 일본 톱모델 야노 시호의 딸이다. 추성훈과 야노 시호는 2009년 결혼해 2011년 10월 추사랑을 낳았다. 추사랑은 과거 KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 추성훈과 출연해 많은 사랑을 받았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr