사진=권민아 SNS

그룹 AOA 출신 권민아가 최근 논란이 된 유방암 행사를 비판했다.권민아는 지난 19일 자신의 인스타그램에 "저희 아버지는 췌장암으로 떠나셨고, 저희 언니는 유방암으로 수년간 불안에 떨며 지내고 있다"고 밝혔다.그는 "3기 때 발견해서 크게 도려내고, 항암 치료에 머리도 다 빠졌었고, 부작용으로 살도 찌고..치료비도 어마어마하게 들었다"며 "췌장암은 기적이 일어나지 않는 이상 치료가 어려운 암이지만, 유방암은 빨리 발견하면 쉽게 치료된다고들 생각하는 분도 계신 것 같다. 직접 겪지 않았는데 지켜보는 것 만으로도 너무 힘들고 안타깝고 슬프다"고 심경을 전했다.그러면서 그는 "진심으로 유방암 환자를 걱정하고 그들의 가족 마음을 헤아렸다면 그런 술파티는 절대 열리지 않았을 것"이라고 꼬집었다. 그는 "기부를 했다는 건 금액 보다 그 행동 자체에 본 받을 점이 있다고 느끼지만, 화려하고 멋지고 즐거워 보이는 사진들 속에 제목이 유방암이라.. 많은 생각이 들고 보는 순간 불편하고 괴로웠다"고 전했다.아울러 권민아는 "제가 뭐라고 감히 어떤 말을 남기겠냐만은 암 환자와 암 환자 가족들은 사소한것에도 많이 상처받는다. 꼭 알아달라"고 강조했다.앞서 패션 매거진 '더블유 코리아'(W Korea)는 지난 15일 서울 종로구 포시즌스 호텔에서 '제20회 W Korea 유방암 인식 향상 캠페인 자선 행사'를 열었다. 행사에는 배우 이영애, 하정우, 이민호, 고현정, 임수정, 정려원, 박은빈, 이채민, 정해인, 변우석, 덱스 등 유명 배우들이 참석했다. 또 아이브, 에스파, 방탄소년단 제이홉·뷔·RM, 올데이 프로젝트, 아일릿, 키키 등 아이돌 그룹 등도 자리했다. 그러나 행사 이후 초대된 연예인들이 유방암 환자나 생존자의 목소리를 듣는 대신 술을 마시며 파티를 즐기는 영상들만 매거진 공식 SNS에 올라와 누리꾼들의 눈살을 찌푸리게 했다.이에 침묵하던 매거진 측은 지난 19일 공식 홈페이지에 팝업창 형식으로 사과문을 게재했다. 사과문에는 "지난 15일 행사는 캠페인 취지에 비추어 볼 때 구성과 진행이 적절치 않았다는 지적이 있었다. 저희는 이를 무겁게 받아들이고 있다"고 적혔다.이어 "유방암 환우 및 가족분들의 입장을 세심하게 고려하지 못해 불편함과 상처를 드리게 된 점에 대해 깊은 사과의 말씀을 올린다. 캠페인 취지에 공감하며 선한 마음으로 참여해 주신 많은 분들이 논란으로 불편함을 겪으셨을 것을 생각하면 송구할 따름"이라고 덧붙였다.한편 권민아는 2012년 데뷔해 '심쿵해', '빙글뱅글', '사뿐사뿐' '짧은 치마' 등의 히트곡을 내며 당시 인기 걸그룹 반열에 올랐었다. 그러나 2020년 권민아가 이 팀에서 괴롭힘을 당했다고 주장하며 팀은 내분에 휩싸였고, 이로 인해 AOA는 해체됐다.이후 권민아는 지난 3월 오픈한 피부과에 상담 실장으로 재직했으나 5개월 만에 퇴사 소식을 알렸다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr