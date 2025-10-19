사진=SBS '미운 우리 새끼'

'미운 우리 새끼' 김병철이 결혼 생각을 드러냈다.19일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에는 배우 김병철이 스페셜 MC로 함께했다.이날 김병철은 "제가 아직 결혼을 안 했고, 나이도 많다.'미우새' 출연자들과 비슷한 처지라 방송 볼 때마다 부모님 생각에 죄송한 마음"이라고 말했다.올해 51세, 아직 미혼인 김병철은 "평소 기혼자로 오해를 받는다"면서 "제가 결혼한 줄로 아는 동료들이 가끔 있다. 보통 저랑 비슷한 나이대의 남자 배우들이 자녀가 있는 줄 알고 그런 대화를 하다가, 제가 결혼 안 한 걸 알고 놀란다"고 전했다."결혼은 언젠가는 하게 될 거 같다"고 밝힌 김병철은 '완벽한 이상형과 결혼하기 VS 칸 영화제 남우주연상 받기' 중 망설임 없이 "이상형과 결혼하기"를 선택해 눈길을 끌었다.김병철은 아카데미 남우주연상도 필요 없다면서 "아카데미 최고 대상이나 어떤 상보다 이상형과 함께하겠다. 결혼을 잘하면 제가 하는 일에도 좋은 영향을 받을 것 같다"며 분명한 우선순위를 드러냈다.신동엽은 김병철에게 "그럼 작품 활동할 때는 하고, 중간에 '미우새'로 와라. 첫 아이템은 소개팅"이라고 출연을 제안했다. 서장훈 또한 "소개팅 계속해 드린다. 최고 작가, PD들이 검증해서 소개팅 계속해 준다. (출연을) 심사숙고 해달라"고 당부해 웃음을 자아냈다.김병철은 뱃고동 소리 개인기 및 '케이팝 데몬 헌터스' 소다팝 댄스를 선보였고, 서장훈은 "너무 어이없어서 오히려 웃겼다"며 미소를 지었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr