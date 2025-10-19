사진 = 기은세 인스타그램

기은세가 단발 머리가 어울리는 동안 비주얼을 선보여 눈길을 끈다.기은세는 인스타그램에 자신의 모습이 담긴 사진을 다수 게시했다.사진에서 기은세는 유럽풍의 거리를 배경으로 다양한 스타일을 연출하고 있다. 짙은 남색과 카키색이 조합된 레트로풍 럭비티셔츠에 흰색 셔츠를 레이어드해 깃을 세우고 하의는 연청 데님 팬츠를 매치했다. 짧은 단발 헤어스타일과 선글라스, 그리고 브라운 컬러의 숄더백이 어우러져 트렌디한 아메카지 룩을 완성한다.다른 사진에서 기은세는 화이트 펀칭 레이스 블라우스를 입고 짙은 톤의 숏팬츠를 매치한 채 빨간 안락의자에 앉아 편안하면서도 사랑스러운 분위기를 연출하고 있다. 발에는 털 안감이 돋보이는 브라운색 슬리퍼를 착용하고 양말을 살짝 올려 신어 귀여운 디테일을 더했다.이를 본 팬들은 "예뻐서 기절" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "옷 조합 끝내준다" "언니는 항상 예쁘네요" 등의 댓글을 남겼다.한편 1983년생으로 42세인 기은세는 지난 2012년 12살 연상의 재미교포 사업가와 결혼했으나 지난 2023년 이혼 소식을 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr