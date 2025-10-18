사진제공=MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'

방송인 유재석이 '하정우의 애착 동생'으로 불리는 배우에게 깜짝 플러팅을 당한다.18일 방송되는 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'는 돌아온 '인사모(인기 없는 사람들의 모임)' 특집으로 꾸며진다. '인사모'는 유명세에 비해 인기가 부족한 연예인들을 모으기 위해 하하가 기획한 프로젝트로, 앞서 에픽하이 투컷, 감독 장항준, 개그맨 허경환, 배우 허성태, 방송인 정준하, 배우 한상진 등이 참여하며 화제를 모았다.이번 방송에서 유재석, 하하, 주우재, 이이경은 '인사모' 프로젝트의 새로운 후보들을 찾기 위해 나선다. 베일에 싸인 후보들의 면면이 공개될 예정이다.먼저 유재석이 단독 면접을 진행한 첫 번째 후보는 출연 작품만 100여 편이 넘는 베테랑 배우다. 그는 얼굴은 알려졌지만 "팬이 말을 걸어준 적이 없다"고 밝혀 유재석을 놀라게 했다. 인상파 외모와는 달리 순박한 미소를 지닌 그는 반전 매력으로 시선을 끌었다.유재석은 그의 프로필에서 뜻밖의 귀여운 별명을 발견하고 놀라움을 감추지 못했다. 해당 별명은 배우 하정우가 직접 지어준 것으로 알려졌으며, 유재석은 "하정우의 애착 동생 느낌이다"라며 웃음을 터뜨렸다. 이어 유재석은 허리가 아프다는 그를 위해 직접 마사지를 해줬고, 뜻밖의 "연하남 플러팅"에 당황하며 현장을 웃음바다로 만들었다.이후 유재석과 하하는 또 다른 후보를 만나 색다른 면접을 이어갔다. 그는 촬영 전부터 "왼얼사(왼쪽 얼굴 사수)"를 외치며 유난히 외모에 신경을 쓰는 모습을 보였다. 질투심이 많다는 그는 "내가 질투하면 연예계에서 무조건 뜬다"며 본의 아니게 남의 인기를 키워주는 능력을 자랑했다. 이어 '인사모' 초대장에 "나는 '인사모' 아니다. 앞날이 창창하다"고 반발하며 폭풍 수다를 쏟아내 웃음을 자아냈다. 유재석과 하하가 그의 엉뚱한 반응에 미소를 감추지 못하면서, 정체에 대한 궁금증이 커지고 있다.새로운 후보들과의 면접이 공개될 MBC '놀면 뭐하니?'는 18일 오후 6시 30분 방송된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr