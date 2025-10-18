/ 사진 제공 = KBS 2TV 토일 미니시리즈

김영광의 아픈 과거가 밝혀졌다.KBS 2TV 토일 미니시리즈 ‘은수 좋은 날’(연출 송현욱 / 극본 전영신 / 제작 바람픽쳐스·슬링샷스튜디오) 9회에서는 이경과 장태구(박용우 분)의 내통 사실을 알게 된 강은수(이영애 분)가 운명의 삼자대면을 갖는다.앞서 은수는 이경의 수상한 행적을 쫓던 중, 그가 자신 몰래 또 다른 거래를 이어가고 있다는 사실을 알아챘다. 이경은 태구에게 역으로 협박 받으면서도 강휘림(도상우 분) 일가를 향한 복수를 완성하기 위해 은수를 속이며 위험한 동업을 이어갔다. 하지만 이를 눈치챈 은수가 약속된 돈을 보내지 않자 이경의 계획이 수포로 돌아갈 위기에 놓였다. 가족을 지키기 위해 범죄에 발을 들인 세 사람의 선택이 어떤 파국으로 향할지 궁금증을 증폭시킨다.공개된 스틸에는 마침내 마주한 은수, 이경, 태구의 삼자대면이 포착됐다. 이성을 잃은 태구는 두 사람에게 총구를 겨누며 돈을 내놓으라 협박하고, 은수는 물러서지 않고 치열한 심리전을 벌이며 극한의 대치를 이어간다. 그 순간, 태구는 생각지 못한 은수의 한마디에 총을 떨구고 마는데. 과연 태구의 방아쇠를 멈추게 한 진짜는 이유는 무엇일지 이목이 집중된다.한편, 각성한 은수는 휘림을 찾아가 파격적인 거래를 제안한다. 벼랑 끝에 선 은수는 가족을 지키기 위해 모든 것을 걸지만 곧 그녀의 발목을 잡는 충격적인 사건이 발생한다. 태구는 후배 경찰을 이용해 은수의 뒤를 캐고, 결국 결정적인 증거를 손에 쥔다. 결국 경찰 조사실에 불려간 은수는 태구가 건넨 사진 속에서 믿을 수 없는 진실과 마주하며 오열한다.또한 이날 방송에서는 10년 전 휘림과 얽힌 과거 사건의 실체가 드러난다. 가족에게조차 버림받았던 이경의 상처와 함께 그를 복수로 내몬 10년 전의 사연이 밝혀진다고 해 본방송에 대한 궁금증이 최고조에 달하고 있다.KBS 2TV 토일 미니시리즈 ‘은수 좋은 날’ 9회는 18일 밤 9시 20분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr