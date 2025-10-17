/ 사진=라이브웍스컴퍼니

가수 규빈이 첫 번째 콘셉트 포토를 공개했다.규빈은 지난 16일 오후 9시 공식 SNS 채널을 통해 사랑스러운 매력이 담긴 1차 콘셉트 포토를 선보였다.공개된 1차 콘셉트 포토는 신곡명 'CAPPUCCINO'와 어울리는 '알바생' 콘셉트로 규빈은 카페 유니폼을 연상시키는 스타일링으로 변신해 팬들의 시선을 사로잡았다. 규빈은 브라운 컬러의 줄무늬 티셔츠와 흰색 앞치마를 착용하고, 자연스럽게 묶은 포니테일 헤어스타일에 청순하고 싱그러운 분위기를 연출했다.특히 규빈은 햇살이 스며드는 따뜻한 분위기의 카페를 배경으로 창밖을 아련하게 바라보거나, 작업에 몰두하며 미소를 짓는 모습 등 다채로운 포즈와 표정을 선보이며 마치 한 편의 청춘 드라마 속 주인공 같은 느낌을 자아냈다.또한 카푸치노를 마시며 환하게 웃는 모습은 규빈 특유의 맑고 깨끗한 이미지를 섬세하게 강조했으며, 사랑스럽고 활기찬 '알바생' 변신은 신곡에 대한 기대감을 더욱 증폭시켰다. 매번 새로운 콘셉트와 음악을 대중에게 선사해 온 만큼 이번 신곡 'CAPPUCCINO'를 통해 보여줄 규빈의 또 다른 음악적 성장과 변신에 글로벌 팬들의 관심이 쏠리고 있다.규빈은 오는 19일에는 2차 콘셉트 포토, 17일과 20일에는 콘셉트 숏츠, 21일부터 24일까지 ‘CAPPUCCINO’ 하이라이트와 챌린지 숏츠, 26일에는 신곡의 분위기를 엿볼 수 있는 뮤직비디오 티저를 공개하며 컴백에 대한 기대감을 최고치로 끌어올릴 계획이다.한편, 규빈의 신곡 'CAPPUCCINO'는 오는 10월 28일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 감상 할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr