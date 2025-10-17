초6 금쪽이, 결국 솔루션 거부했다…촬영 중단 후 질질 끌려가 "이런 아이는 처음" ('금쪽같은')

사진제공=채널A

촬영 중단까지 겪었던 금쪽이가 침묵 모드에 돌입한다.17일 방송되는 ‘요즘 육아 - 금쪽같은 내새끼’에서는 ‘아빠를 극혐하며 은둔에 들어간 초6 아들’의 두 번째 사연이 공개된다.이날 스튜디오에는 베란다에서 생활하며 집 밖을 거부했던 초6 금쪽이의 부모가 다시 한번 등장한다. 아버지와의 갈등으로 대화를 완전히 거부하고, 심지어 경찰에 신고하는 등 극단적인 갈등을 보여 큰 충격을 안겼던 금쪽이. 이번엔 솔루션조차 거부하며 프로그램 사상 역대 최장 시간 솔루션 거부란 기록을 남겼다는데. 과연 베란다에 은둔 중인 금쪽이가 세상 밖으로 나올 수 있을지 이목이 집중된다.선공개 영상에서는 또다시 무기력하게 누워있는 금쪽이의 모습이 보인다. 부모는 본격적인 솔루션 진행을 앞두고 금쪽이와 대화를 시도하지만, 이불 속으로 숨어 버리고 자리를 박차고 도망까지 가 이를 지켜보던 아버지의 분노를 불러일으키고 만다.계속된 갈등 끝에 금쪽이를 위한 특단의 조치로 ‘강제 솔루션 시행’을 실시하는 부모. 그러나, 강제력을 동원한 솔루션에도 금쪽이는 부모의 진심을 찢어버리는 등 즉시 차단하며 무시로 일관하고 급기야 베란다에 이어 욕실에서까지 드러눕고 만다.금쪽이와 가족들은 이 위기를 이겨내고 솔루션에 성공할 수 있을지는 이날 오후 8시 10분 방송되는 '금쪽같은 내새끼'에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr