티아라 함은정-김병우 감독/사진 = 텐아시아 사진DB

그룹 티아라 출신 배우 함은정이 김병우 감독과 11월30일 결혼한다.16일 함은정 측 관계자는 텐아시아에 "함은정이 오는 11월 30일 김병우 감독과 결혼식을 올린다"며 "함은정과 김병우는 영화계 모임에서 자연스럽게 만나 수년 열애 끝 부부의 연을 맺게 됐다"고 밝혔다.함은정 소속사 역시 결혼 소식을 밝히며 " 결혼식은 양가 가족과 가까운 지인들이 참석한 가운데 조용하고 따뜻한 분위기 속에서 비공개로 진행될 예정"이라고 전했다.그러면서 "새로운 출발과 함께 더욱 성숙한 모습으로 변함없이 좋은 작품으로 인사드릴 함은정 배우에게 많은 관심과 응원을 부탁드린다"고 덧붙였다.한편, 함은정은 그룹 티아라로 데뷔해 배우 전향 후 연기 활동을 전개 중이다. 김병우 감독은 영화 '전지적 독자 시점'을 연출했다.이하 함은정 소속사 입장 전문안녕하세요.함은정 배우 소속사 마스크스튜디오입니다.항상 함은정 배우를 향해 따뜻한 응원과 사랑을 보내주신 모든 분들께진심으로 감사드립니다.함은정 배우가 오는 11월 중,소중한 인연과 함께 인생의 여정을 함께 하기로 약속하였습니다.예비 신랑은 비연예인으로, 결혼식은 양가 가족과 가까운 지인들이 참석한 가운데조용하고 따뜻한 분위기 속에서 비공개로 진행될 예정입니다.새로운 출발과 함께 더욱 성숙한 모습으로변함없이 좋은 작품으로 인사드릴 함은정 배우에게 많은 관심과 응원을 부탁드립니다.감사합니다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr