/ 사진=텐아시아DB

/ 사진제공=스프링 컴퍼니

배우 지창욱의 팬밋업 ‘오늘 뭐해?’가 전석 매진을 기록했다.지창욱이 오는 11월 2025 팬밋업 ‘오늘 뭐해?’로 국내 팬들을 만나는 가운데, 15일 티켓 예매 오픈과 동시에 매진을 기록했다.팬밋업 ‘오늘 뭐해?’는 지난 2022년 팬미팅 ‘너에게 닿다, Reach You’ 이후 약 3년 만에 갖는 국내 팬과의 만남으로, 개최 소식과 동시에 국내 팬들의 폭발적인 호응을 얻었다. 이를 증명하듯 각 지역 회차 예매 오픈 후 1분도 되지 않아 매진을 기록했다.지창욱의 2025 팬밋업 ‘오늘 뭐해?’는 변함없는 응원과 애정을 보내주는 팬들의 성원에 보답하기 위해 마련된 자리인 만큼, 진솔하고 다채로운 토크로 채워진 소중한 시간이 될 예정이다. 특히 이번 팬밋업은 부산을 시작으로, 대구, 광주, 대전, 서울까지 전국 주요 5개 도시에서 진행된다.한편 지창욱은 11월 5일 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘조각도시’로 돌아온다. 지창욱은 인생을 조각 당한 남자 ‘박태중’을 맡아 처절한 복수를 향해 질주하는 인물의 내면부터 시각적 쾌감을 선사할 액션까지 선보일 예정이다.지창욱의 2025 팬밋업 ‘오늘 뭐해?’와 관련한 자세한 사항은 공식 예매처 NOL 티켓을 통해 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr