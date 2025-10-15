사진=김다영 SNS

아나운서 배성재가 일터에서도 달달한 신혼 분위기를 드러냈다.배성재의 아내 김다영은 지난 14일 자신의 인스타그램 스토리에 "꺄아아 내 최애가 나 봐줬어!"라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 김다영이 배성재의 일터를 찾은 모습. 배성재는 관중석에 있는 김다영을 발견한 후 손을 흔들더니 이내 관중들 사이 손하트를 보여줘 공개적으로 애정을 드러내 눈길을 끌었다.한편 김다영은 SBS 예능 '골 때리는 그녀들'(이하 '골때녀')을 계기로 배성재 아나운서와 연인으로 발전, 약 2년의 교제 후 지난 5월 백년가약을 맺었다. 두 사람은 결혼식을 생략하고 양가 식구들끼리 식사 자리를 갖는 것으로 예식을 대신했다.김다영은 목포·부산 MBC에서 근무하다가 2021년 SBS 경력직 아나운서로 입사했다. '김영철의 파워 FM' 고정 게스트, 'SBS 8 뉴스'에서 스포츠 뉴스 진행을 맡았으며 지난해 열린 파리올림픽 메인 MC로 활약한 후 지난 4월 SBS에서 퇴사했다.배성재는 2005년 KBS 31기 공채 아나운서로 입사했다. 이듬해 2006년 SBS 공개 14기 아나운서로 옮겨 SBS에서 오랜 기간 활약했다. 2021년 퇴사를 선언하면서 프리랜서로 전향해 '국대는 국대다', '골때녀', FIFA 월드컵, 아시안 게임, 올림픽 등 다수 스포츠 중계를 맡으며 시청자와 만나고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr