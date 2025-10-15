김동완/ 사진=텐아시아 DB

그룹 신화 멤버 김동완이 저격 글 의혹에 해명했다.김동완은 14일 자신의 SNS를 통해 "걱정 끼쳐 미안하다. 별일 없으니까 걱정 말라"고 말했다.김동완은 "곡 쓴다는 핑계로 너무 많은 가사를 쓰다 보니 내 안에서 수많은 스토리가 자라나서 방 안에서 곱게 미쳐가는 중이었다"고 해명했다.그는 ""나한테 한 소리냐" 전화도 몇 통 받았다. 모두 가상의 인물이다. 오해하지 말라"고 덧붙였다. 이어 "오늘 밤 파자마 룸(pajama room) '민물장어의 꿈' 올라간다"고 예고한 뒤, 노래하는 영상을 올렸다.앞서 김동완은 "난 당신이 어떻게든 피드에 뜨는 게 싫다. 날 미워하라. 나처럼. 제발"이라는 의미심장한 저격 글을 게재해 걱정을 자아냈다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr