안은진, ♥연인에 이별 당했다…"남편에 애까지 있으면서" 장기용 분노 ('키스는')

사진제공=SBS

장기용과 안은진의 역대급 케미가 터진다.오는 11월 12일 첫 방송되는 SBS 새 수목드라마 ‘키스는 괜히 해서!’는 생계를 위해 애엄마로 위장취업한 싱글녀와 그녀를 사랑하게 된 팀장님의 쌍방 속앓이 로맨스다.15일 ‘키스는 괜히 해서!’ 티저 영상이 공개됐다. 베일 벗은 ‘키스는 괜히 해서!’는 장기용(공지혁 역)과 안은진(고다림 역)의 설레는 케미스트리는 물론 신데렐라와 백마 탄 왕자님의 러브스토리, 유부녀와 팀장님의 아찔한 혐관 스토리를 넘나드는 전개로 시선을 사로잡는다.티저 영상은 취업난 속에서 각종 아르바이트를 하며 버티고 또 버티는 여자 주인공 안은진 모습으로 시작된다. ‘먼지투성이 신데렐라’라는 문구처럼 그녀는 돈도 없고 남친도 없는 신세. 급기야 연인으로부터 “축 늘어진 데친 시금치 같다”, “세상에 어떤 남자가 데친 시금치랑 사귀고 싶겠냐” 등 험한 말까지 들어가며 이별을 당한다.그런 그녀 앞에 ‘백마 탄 왕자님’ 같은 남자 주인공 장기용이 등장한다. 안은진을 머리부터 발끝까지 바꿔주는 것은 물론 “데이트 하자구요”, “내일도 같이 있고 싶은데. 아주아주 사적으로”라며 서슴없이 다가오는 남자. 그야말로 ‘신데렐라와 왕자님의 아름다운 러브 스토리’가 떠오르는 커플이다.여기서 반전이 시작된다. 애엄마로 위장취업한 안은진이 팀장님 장기용과 마주한 것. ‘유부녀와 팀장님의 아찔한 혐관 스토리’라는 문구처럼 두 사람은 티격태격하기 시작한다. 그러나 그것 역시 서로 애정이 가득하기에 가능한 것. “남편에 애까지 있으면서 어떻게 나랑 키스를”이라고 분노하는 장기용과 “저랑 한 키스를 잊기가 힘들어서 이러시냐”는 안은진의 능청스러움이 웃음을 자아낸다.“꺼져”를 외치는 장기용과 “못 꺼져요”라고 받아치는 안은진의 모습으로 ‘키스는 괜히 해서!’ 티저 영상은 마무리된다. 짧은 분량의 티저 영상임에도 설렘과 혐관을 넘나드는 로맨스 스토리가 기대를 모은다.‘키스는 괜히 해서!’는 다음달 12일 오후 9시 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr