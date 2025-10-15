/ 사진=라이브웍스컴퍼니

가수 규빈이 컴백을 공식화했다.규빈은 지난 14일 오후 9시 공식 SNS를 통해 규빈의 새로운 싱글 'CAPPUCCINO'의 커밍순 포스터 두 장을 공개하며 약 8개월 만의 신보 발매를 알렸다.공개된 커밍순 포스터는 신곡명 'CAPPUCCINO'에 걸맞은 감각적인 비주얼을 자랑하고 있다. 첫 번째 포스터에는 패션 매거진 표지 모델로 나선 규빈의 청초한 비주얼이 눈길을 사로잡고 있다. 특히 그 옆에 놓인 카푸치노 잔의 라떼 아트는 아름다운 하트 모양이 깨진 듯한 형태로 표현되어 눈길을 끈다.다른 포스터의 경우 짙은 커피 컬러를 배경으로 'TIME TO HAVE THAT CAPPUCCINO'라는 문구를 담아 신곡 콘셉트에 대한 궁금증을 증폭시킨 것은 물론 규빈의 신곡 'CAPPUCCINO' 발매일이 오는 10월 28일 오후 6시에 발매된다는 것을 공식화하고 있어 글로벌 팬들의 기대감이 더욱 커지고 있다.이번 신곡은 규빈이 지난 2월 발매하며 탄탄한 실력을 인정받았던 데뷔 첫 미니앨범 'Flowering' 이후 약 8개월 만에 선보이는 신곡이다. 그동안 독보적인 감성과 뛰어난 가창력을 바탕으로 '차세대 여성 솔로'로 주목 받아온 규빈이 이번 신곡을 통해 또 어떤 새로운 음악적 변신을 보여줄지 귀추가 주목된다.커밍순 포스터 공개를 시작으로 규빈은 본격적인 컴백 카운트다운에 돌입한다. 오는 15일 콘텐츠 플랜 포스터, 16일과 19일에는 콘셉트 포토, 17일과 20일에는 콘셉트 영상, 26일에는 뮤직비디오 티저 등 다채로운 티징 콘텐츠를 순차적으로 대중에게 선보이며 컴백 열기를 최고조로 끌어올릴 계획이다.한편, 규빈의 신곡 'CAPPUCCINO'는 오는 10월 28일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr