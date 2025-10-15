방탄소년단, 하반기 패션위크서만 560억 가치 창출…글로벌 영향력 입증

그룹 방탄소년단이 하반기 패션위크에서 약 560억 원의 미디어 가치를 창출하며 영향력을 증명했다.방탄소년단(BTS)은 9~10월 2026 S/S 컬렉션 시즌을 맞아 미국 뉴욕, 이탈리아 밀라노, 프랑스 파리 등 주요 패션위크에 참석했다. RM(보테가 베네타), 진(구찌), 지민(디올), 뷔(셀린느), 정국(캘빈클라인)은 앰버서더로 활약 중인 브랜드의 쇼에 초청받아 글로벌 패션 관계자와 미디어의 주목을 받았다.최근 인플루언서 마케팅 플랫폼 레프티(Lefty)가 발표한 보고서에 따르면 이들은 2026 S/S 우먼즈 패션위크 기간 동안 3926만 달러(한화 약 560억 원) 규모의 미디어 가치(EMV, Earned Media Value)를 발생시켰다. 이는 소셜 콘텐츠의 도달 범위, 참여도, 브랜드 노출 효과 등을 종합 분석해 비용으로 환산한 지표로 패션계에서 특정 인물의 영향력을 평가하는 주요 척도로 사용된다.진과 RM은 보고서가 발표한 밀라노 패션위크 '톱 인플루언서' 2위와 6위, 뷔와 지민은 파리 패션위크 '톱 인플루언서' 3위와 10위에 각각 이름을 올렸다. 또한 정국은 캘빈클라인 쇼에 참석한 것만으로 744만 달러(한화 약 106억 원) 규모의 미디어 가치를 창출했다. 이는 해당 브랜드 전체 미디어 가치의 30%를 차지한다.이 외에도 글로벌 PR 분석 플랫폼 온클루시브(Onclusive)에 따르면 진과 RM은 밀라노 패션위크 기간 동안 소셜 미디어에서 가장 많이 언급된 인물 1, 2위에 나란히 이름을 올렸다. 특히 진은 패션위크 전체 언급량의 37.5%를 기록하며 화제성을 사로잡았다. 지민은 파리 패션위크 기간 동안 17.06%의 언급 비율로 2위에 올랐다.지난 1월 제이홉은 루이 비통 앰버서더로 2025 A/W 맨즈 컬렉션 쇼에 참석해 뜨거운 관심을 받았다. 당시 그는 668만 달러(한화 약 95억 원) 규모의 미디어 가치를 창출하며 '톱 인플루언서' 1위에 올랐다. 또한 제이홉의 게시물은 해당 쇼의 전체 미디어 가치 중 24%를 차지할 정도로 강력한 존재감을 드러냈다.방탄소년단은 오는 2026년 봄 컴백을 목표로 작업에 박차를 가하고 있다. 이들은 신보 발매와 함께 대규모 월드투어 개최를 예고했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr