가수 배진영/사진제공=아우라 엔터테인먼트

가수 배진영이 그룹 CIX에서 탈퇴하고 C9엔터테인먼트에서 나와 신생 회사인 아우라 엔터테인먼트로 향하게 된 이유를 밝혔다.배진영은 지난 13일 서울 강남구 청담동에 위치한 카페에서 텐아시아와 만나 첫 미니 앨범 'STILL YOUNG'(스틸 영)에 대해 여러 이야기를 나눴다.이날 배진영은 "FA가 되고 많은 회사에서 접촉해 왔다"면서 "이 회사랑 첫 미팅을 했을 때부터 제가 바라보는 음악성, 아티스트로서 방향성에 대해 존중해주신단 생각이 들었다. 이야기가 정말 잘 되더라. 그래서 이 회사를 선택했다. 회사와 같은 방향을 보는 게 중요하다고 생각한다"고 설명했다.그러면서 그는 "고민이 컸다. 제가 너무 하고 싶었던 음악을 현실로 옮기고 싶었다. 새롭게 도전해야겠다 싶더라. 기왕 이 직업을 갖게 된 이상, 내가 만족하고 좋아하는 음악을 하고 싶단 욕심과 무대에 대한 갈증에 이런 결정을 했다"고 했다.배진영의 첫 번째 미니 앨범 'STILL YOUNG'에는 힙합 장르의 타이틀 곡 'Round&Round'(라운드&라운드)를 포함해 총 5곡이 수록돼 있다. 세계적 권위를 가진 그래미 어워드에 후보로 곡을 올린 프로듀서 에릭 블루투스 그릭스, 그래미 어워드에서 수상작을 만든 작곡가 니노스 한나 등의 지원 사격을 받아 제작됐다.한편, 배진영의 첫 번째 미니 앨범 'STILL YOUNG'은 14일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr