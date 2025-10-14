SNS

개그맨 이용식이 손녀바보 모습을 보였다.14일 이용식의 딸 이수민은 자신의 계정에 "뭉클한 투샷🥹 #이용식#손녀바보"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 이용식은 손녀딸 이엘 양을 돌보고 있다. 이엘 양을 향한 눈빛에서 꿀이 뚝뚝 떨어진다.한편, 이용식의 외동딸 이수민은 지난해 4월 트로트 가수 원혁과 결혼했고 5월 딸 이엘 양을 품에 안았다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr