텐아시아 DB

가수 겸 배우 고(故) 설리(본명 최진리)의 6주기다.설리는 2019년 10월 14일 오후 3시20분께 경기도 성남시 수정구 심곡동 소재 자택에서 숨진 채 발견됐다. 향년 25세.2005년 SBS 드라마 '서동요' 선화공주 아역으로 연예계 발을 들인 설리는 4년 뒤인 2009년 그룹 f(x)로 데뷔해 K팝을 주도하는 아이돌의 삶을 살았다. 2015년 그룹을 탈퇴하고 배우의 삶을 살았다.활동 전향 전에도 드라마 '아름다운 그대에게', 영화 '해적: 바다로 간 산적', '패션왕' 등에 출연하며 연기에 대한 열정이 있었던 고인은 2017년 영화 '리얼'로 관객들을 만나기도 했다.이날 고인의 친오빠는 개인 소셜미디어(SNS) 계정에 "사랑하는 것은 나의 불행을 감수하는 것이라 생각한다. 사랑하는 나의 동생(설리)의 기일을 기린다"고 썼다.이어 그는 "미국을 너무 사랑했던 청년 찰리 커크의 탄생일을 기린다"며 "이 게시물이 테러당할 시 당신들의 성역은 개박살 날 거다. 날 자극하지 마라"고 덧붙였다. 이를 두고 네티즌들의 갑론을박이 있는 상황이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr